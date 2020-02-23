Праздник мужества состоялся в п. Ленинском Алданского района

Первый районный военно-спортивный фестиваль «Защитник Отечества» состоялся в Алданском районе. Местом проведения смотра-конкурса стал Центр досуга п. Ленинского – одно из старейших культурных заведений района, менее двух лет назад получившее новое комплексное здание с большим спортивным залом. «Многие участники сегодняшнего фестиваля впервые побывали в нашем клубе. Надеемся, что это знакомство перерастет в дружбу, — рассказала директор Центра досуга МО «Поселок Ленинский» Мария ХОЛОЛЕНКО. — Так, сотрудники отдела МВД России по Алданскому району уже выразили желание проводить здесь в дальнейшем свои праздничные мероприятия».

В Алданском районе накануне Дня защитника Отечества военно-спортивная игра традиционно проводится для учащихся школ и воспитанников детских садов. На этот раз в смотре песни и строя приняли участие пять команд дошкольных учреждений и 10 от образовательных организаций.

А в субботу, 22 февраля, на старт военно-спортивного фестиваля впервые вышли четыре взрослые и во всех смыслах мужественные команды, которые выставили коллективы первого пожарно-спасательного отряда, отдела МВД России по Алданскому району, Росгвардии и Алданского станичного казачьего общества.

— 23 февраля – это праздник тех, кто защищает свой дом, свое Отечество, праздник мужчин, которые готовы подставить свое сильное плечо слабой половине человечества – женщинам. Думаю, что сегодня проигравших не будет, мы гордимся и очень рады, что вы участвуете в этом празднике, — сказала, приветствуя участников фестиваля-смотра глава МО «Поселок Ленинский» Светлана ГОРДИЕНКО. Светлане Ивановне предстояло возглавить жюри фестиваля-смотра, в состав которого вошли также начальник алданского управления социальной защитой населения и труда Вадим МАЗУРОК и руководитель Департамента образования Алданского района Елена ХРУЩ. Кроме того, на протяжении соревнований на площадке работали профессиональные судьи под руководством директора школы № 5 Алексея УСОЛОВА.

Испытания для участников начались с интеллектуального конкурса, в котором участники проверили свои знания истории Великой Отечественной войны. И хотя были промахи, особенно досадные в год юбилея Великой Победы, в этом конкурсе, дав 13 правильных ответов, лидировали сотрудники пожарно-спасательного отряда. Затем команды соревновались в точности метания дротиков (победа в нем досталась команде алданских полицейских), скорости разборки-сборки автомата и снаряжения магазина, где не было равных казакам, выясняли, кто сильнее в перетягивании веревочного обруча. Самыми зрелищными стали эстафета по оказанию медицинской помощи и полоса препятствий, которые выиграли сотрудники алданского отдела МВД России. Стоит оговориться, что все этапы последнего конкурса участникам необходимо было преодолеть в противогазе.

Перевести дух в перерывах между напряженными состязаниями и набраться сил для следующих испытаний участники и их болельщики могли благодаря выступлениям вокального ансамбля «Нежность» из Алдана и танцевального коллектива Центра досуга «Микс».

В результате азартной, но честной борьбы после восьми конкурсных испытаний третье место завоевала команда «Росгвардия», второе место поделили спасатели и команда полицейских, на первое место вышли алданские казаки.

Кроме того, жюри были отмечены личные рекорды участников: за сборку-разборку автомата спецприз вручен Егору ИВАНИНУ, за снаряжение магазина за 20,7 секунды отмечен Игорь ВАХРУШЕВ (оба участника из команды казаков), больше всех – 52 раза отжался спасатель Петр РЫБАЛКО, самым сильным участником фестиваля также признан сотрудник пожарно-спасательного отряда Иван ЕРОШЕНКО, который заслужил этот титул по результатам конкурса перетягивания веревочного обруча.

Подводя итоги, организаторы выразили надежду, что военно-спортивный фестиваль укоренится в календаре традиционных праздничных мероприятий и на будущий год вновь соберет накануне 23 февраля команды сильных, смелых и отважных защитников Отечества.