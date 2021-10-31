Праздник, который всегда с тобой!

Сегодня у всех жителей страны праздник — День автомобилиста, официально называемый День работника автомобильного и городского транспорта. Героями этого события, конечно же, являются профессиональные водители — автобусов, такси, большегрузов, а также тех, кто занимается сервисным обслуживанием: шиномонтажников, автослесарей, механиков. Бесспорно, они делают нашу жизнь удобнее и легче.

Праздник, появившийся в советское время, как идеологический, давно уже стал народным. В этот день во многих российских городах в допандемийное время проводились парады ретроавтомобилей, автопробеги, гонки. А мы сегодня решили вам представить уникальный якутский музей — Музей ретротехники @retro.muzeykt.

Ретромашины, чтобы попасть стать экспонатом этого музея преодолевают океан! Вот, например, Wolverine 1928 года. Суперавтомобиль отделан натуральным деревом, настоящей кожей, выглядит потрясающе!

Редкий, огромный, мощный ЗИМ 1952 года. Элитный автотранспорт для высших чинов Советского Союза.

Машины скорой помощи тоже были красивыми и блестящими!

Залы музея порой становятся площадкой для событий огромной важности. Здесь можно красиво начать семейную жизнь.

Удивляться здесь есть много чему, например, целый модельный ряд народной машинки «Запорожец».

А больше всего восхищает любовь и увлеченность организаторов музея к своему делу: экспонаты собирались годами, они восстановлены, вложено немало средств, находятся в отличном состоянии, на ходу, много собрано и сопутствующих атрибутов из прошлой жизни. Любимое дело может быть праздником не один раз в год, а каждый день!