Праздник, который всегда с тобой

Интересно, что Якутия – самый мобильный регион на Дальнем Востоке, в том смысле, что через наши смартфоны проходит наибольший объем интернет-трафика. На днях сотрудники компании МегаФон показали, как обеспечивается мобильная связь «в чистом поле» и протестили скорость интернета в разных местах на улицах Якутска.

Прежде всего мы оказались в местности Ус Хатын и увидели, как обеспечивается сотовая связь во время грандиозного ысыаха Туймаады. МегаФон пришел на национальный праздник одним из первых. Устойчивая связь обеспечивается при помощи Мобильной базовой станции, которая позволяет, что называется, в чистом поле обеспечить мобильной связью стандартов 2G, 3G, 4G до 6 тысяч абонентов. Станция расположена на базе автомобиля «КамАЗ» и может быть использована в любой точке республики.

Недалеко от Мобильной базовой станции видны самолеты. Сразу возникло сравнение со скоростью мобильного интернета, к которой абоненты предъявляют все больше требований. Как известно, МегаФон — лидер в этой области. Сегодня у компании самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE.

Сотрудники МегаФона имеют свою урасу, кстати, возведенную давно, недалеко от центрального входа на комплекс Ус Хатын. «Ысыах начинается с тебя» — всегда приятно, когда большие компании федерального масштаба поддерживают местные традиции. И не только словом. Сегодня это обеспечение связи на ысыахе. Скоро, во время Спортивных игр народов Якутии в Амге, компания проведет работы по усилению связи на базовых станциях.

В целом за минувший год улучшено качество и надежность связи в 18 населенных пунктах в 14 районах республики. В результате апгрейда значительно увеличена емкость сети, что позволило «разогнать» скорость мобильного интернета. Улучшено качество голосовых соединений и повышена скорость передачи данных в Ленске, Жатае, Нерюнгри, Мирном, Томмоте, Нижнем Куранахе, Булгунняхтахе, Чурапче, Намцах, Ытык-Кюёле и Борогонцах.

Построены и запущены в эксплуатацию новые объекты связи 2G/3G и 4G+/LTE в Олекминске, Ленске, Хандыге, Нюрбе, а также в Якутске, Хатассах и Мархе.

Мобильная базовая станция позволяет обеспечить услугами мобильной связи вахтовые поселки, во время чрезвычайных ситуаций. Интересно, что станция может быть использована в любое время Министерством обороны России, стоит там на учете, и вся бригада – военнообязанные.

Радиус действия станции до 25 км;

Скорость передачи данных может достигать 1 Гбит/с.

1 октября 2017 года на Якутской ГРЭС произошла авария, в результате которой без электроэнергии остались жители Якутска и 10-ти центральных районов. Мобильная базовая станция была оперативно доставлена на площадку ГРЭС, где использовалась в качестве резервного источника обеспечения связи.

Директор Якутского регионального отделения компании МегаФон Наталия ЯЩУК и технический руководитель Сергей КИМ рассказали, что задача оператора в том, чтобы жители Якутии могли пользоваться услугами связи высокого качества и имели доступ к самым современным телеком-технологиям где бы они не проживали.

Помимо подключения к оптоволокну и радиорелейному каналу, Мобильная базовая станция при помощи параболической антенны и автоматического комплекса наводится на спутник и может пользоваться спутниковыми каналами связи.

Панельные антенны наращиваются на телескопической антенне в несколько рядов.

Согласно данным МегаФона, лидерами по потреблению дата-трафика в Дальневосточном федеральном округе являются жители Якутска, на втором месте абоненты Владивостока, на третьем — Иркутска.

Якутия занимает одну из лидирующих позиций на Дальнем Востоке по проникновению флагманских моделей смартфонов.

На Мобильной базовой станции есть дизельгенератор, который позволяет зарядить различные устройства.

В городе Якутске мы протестировали скорость мобильного интернета в трех уличных точках: на площади Орджоникидзе, площади Ленина и в городском парке культуры и отдыха. Везде скорость была высокой, сравнимой с той, которую мы получаем дома по оптоволокну. Это позволяет смотреть фильмы и пользоваться другими возможностями интернета.

Ирина РЯБЦЕВА – сотрудник из Читы, пиар-менеджер компании МегаФон по региональному взаимодействию: «Якутск — красивый современный город, у вас замечательное место для национального праздника, гостеприимные люди. Всегда приятно, когда работа доставляет радость».

Менеджер по связям с общественностью Якутского регионального отделения компании МегаФон Анатолий ТРОФИМОВ проводит тесты и наглядно демонстрирует интернет на сверхвысоких скоростях на примере видеосвязи: «Это скорость, которая всегда с тобой».