Праздник «Кочевье – 2019» удался!

9 августа на площади Орджоникидзе состоялся Национальный обрядовый праздник коренных народов Севера РС (Я) «Кочевье-2019», который собрал народы Якутии. Основными организаторами выступили Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я) при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС (Я), Управления культуры и духовного развития ГО «город Якутск» и Ассоциации КМНС РС (Я).

Площадь Орджоникидзе была полна людьми с самого начала и до самого закрытия праздника, несмотря на ветреную погоду. За весь день через праздник прошли около 10 тысяч человек, ведь было на что смотреть!

В шатрах развернули свои экспозиции потомки государевых ямщиков, представители русской общины и народа саха. Яркая выставка с утварью, костюмами, аксессуарами радовала глаза наших гостей. Гости из Японии, Южной Кореи, Китая, Аргентины, Германии, США, Канады фотографировались с членами ансамблей Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского «Ямские бубенцы», «Раздолье», «Махтал».

У фонтана развернулось стойбище коренных малочисленных народов Севера Якутии. Этнические ассоциации представили выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Уникальные изделия из натуральных мехов, кожи и бисера, блюда национальной кухни эвенков и эвенов поражали богатством и самобытностью. Члены Молодежного Совета КМНС провели этноигры с маутом, нартами, копытами.

Эвенкийская мастерица Антонина Христофорова проводила мастер-классы по вышиванию бисером и шитью этноаксессуаров для всех желающих, за ее столом гости учились мастерству рукоделия до самого вечера.

Татьяна Сивцева, председатель Общественной женской организации малочисленных народов Севера и Арктики РС (Я) «Северянка»: «Нашу выставку посетили студенты из 4 государств: Германии, Аргентины, Японии, Южной Кореи. Мы рассказали об эвенах и показали выставку, подарили нашу книгу, угостили морошкой и голубикой».

Ассоциация чукчей РС (Я) в своем чуме представила фотостенды об оленеводческих семьях и о тех, кто стоял у истоков становления ассоциации.

По словам основателя и идейного вдохновителя праздника «Кочевье», уполномоченного по правам КМНС РС (Я) Лены Ивановой, праздник проводится ежегодно с 2012 года и в настоящее время стал узнаваемым и долгожданным для всех северян, стал брендом нашей республики. И это достижение всех коренных народов Ассоциации КМНС РС (Я) под руководством Андрея Васильевича Кривошапкина.

Ярким событием праздника стал гала-концерт с награждением победителей и лауреатов Межрегионального молодежного фестиваля эвенкийского фольклора «Аюкта». Дети и молодежь из 8 районов Якутии и г. Якутска, а также 5 регионов Сибири и Дальнего Востока показали энергичные эвенкийские танцы, на родном языке спели песни и прочитали отрывки из нимнгаканов. Гран-при в размере 150 000 рублей получил эвенкийский танцевальный ансамбль «Долбор» из с.Жилинда Оленекского улуса.

На праздничном концерте «Родной язык – птичка-амулет, родной земли ты песенный привет!» приняли участие исполнители и коллективы не только из г. Якутска, но и приехавшие с самого Крайнего Севера. Концерт получился живой, разнообразный по направлениям, отличался аутентичностью некоторых номеров.

Сектор по традиционной культуре КМНС провел фестиваль-конкурс круговых танцев народов Севера «Солнечный круг». Жюри в составе носителей культуры и языка коренных народов Вячеслава Шадрина, Зинаиды Никулиной, Акулины Трайзе, Веры Дуткиной, Анны Фроловой выбрали лучших запевал. Особенно поразила своей традиционностью и владением старинного родового запева старейшина Момского района, ныне проживающая в с.Кэбэрэгэнэ Абыйского улуса, Слепцова Анна Дмитриевна, за что заслуженно получила звание лауреата 1 степени и приз телевизор.

Дети:

Лауреат 1 степени: Корнилова Снежана, 16 лет, с. Хатыстыр Алданского района,

Лауреат 2 степени: Оллонова Айта, 13 лет, г. Якутск,

Лауреат 3 степени: Сафронова Лена, 16 лет, с. Хатыстыр Алданского района,

Номинанты:

Попов Ким, 14 лет, с. Хатыстыр Алданского района,

Петрова Светлана, 16 лет, с. Хатыстыр Алданского района.

Молодежь:

Лауреат 1 степени: Игнатенко Ляридо, 18 лет, с, Иенгра Нерюнгринского района,

Лауреат 2 степени: Валеев Руслан, 21 лет, г. Благовещенск Амурской области,

Лауреат 2 степени: Кириллов Андрей, 21 лет, с, Иенгра Нерюнгринского района,

Лауреат 3 степени: Лена Тоенто, с. Черский Нижнеколымского района,

Номинант:

Кривошапкин Тимур, 19 лет, с.Себян-Кюель Кобяйского района.

Взрослые:

Лауреат 1 степени: Слепцова Анна Дмитриевна, Момский район,

Лауреат 2 степени: Колесова Галина Дмитриевна, с. Улахан-Чистай Момского района,

Лауреат 2 степени: Новосельцева Октябрина, с. Березовка Среднеколымского района,

Лауреат 3 степени: Слепцова Акулина Дмитриевна, с.Кэбэргэнэ Абыйского улуса,

Номинанты:

Ефимова Аксинья Ивановна, г. Якутск,

Слепцова Светлана Егоровна, Булунский район,

Попова Маргарита, Булунский район,

Яковлева Ляна Алексеевна, с.Тяня Олекминского района,

Михайлова Светлана Степановна, с.Иенгра Нерюнгринского района.