15.12.2022
13:31
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Праздники

Праздник к нам приходит: Якутяне лепят символа года

Үүнэр сыл Кытай үгэһинэн Хара хоруолук сыла диэн буолар🐰Ону аан дойду дьоно бары сэҥээрэллэр. Оттон биһиги кыратык уларытан Куобах сылын курдук саныаҕыҥ😀

«Талаана таммалыы сылдьар Сэмэн уол» оҥорбут хаар куобаҕа.

🐰🐇🐰🐇🐰🐇
Куруҥ тыаҕа мустаммыт,
Куобахчааннар элбэхпит.
Иллээх кэргэн буоламмыт,
Иирсээн диэни билбэппит, —

диэн оҕо сааспыт ырыатын санаталлар бу дьиҥнээх курдук быһыылаах-таһаалаах, өҥнөөх-дьүһүннээх иллээх кэргэн куобахчааннар.

🐰🐇 Майа олохтооҕо Татьяна Потапова быйыл эмиэ тиэргэнигэр сиэннэригэр анаан кэлэр сыл бэлиэтин — куобахчааннары, эрдэттэн саҕалаан бэлэмнэнэн, бу күннэргэ оҥорон бүтэрдэ.
👍🏻👍🏻👍🏻 😍😍😍

🎄Шедевр от Дегтяревой Туяры Николаевны

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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