Праздник к нам приходит! Все самое лучшее от «Камелька»!

Праздник к нам приходит! А вместе с ним приятные хлопоты по выбору подарка нашим близким и оформлению жилища!

Друзья! У нас в магазинах «Камелёк» в наличии большой ассортимент посуды из фарфора, керамики и стекла специально к Новому году! И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО СКИДКИ! Мы дарим 10% скидки на всю продукцию в честь наступающего праздника! А также:

-Именинникам скидка всю неделю при предъявлении паспорта 15% (три дня до и три дня после)

— пенсионерам и многодетным семьям- 15% на любой товар!

Для встречи 2022 года наши дизайнеры постарались на славу — создали многофункциональный сувенир «Балаҕан». Это подсвечник для уютного освещения, окуриватель в ритуальных и эстетических целях и просто элемент декора в якутском национальном стиле. Такой подарок точно не останется незамеченным и будет вызывать самые приятные эмоции долгие годы!

Ждем вас каждый день!

Пр.Ленина, 36

ТЦ «Айсберг», 2 этаж

Режим работы- с 10:00 до 19:00