Праздник для двоих в «Канти»!

Как жаль, что День влюбленных наступает не в период отпусков. Ведь можно было бы подарить любимому человеку классный отдых за границей и море новых впечатлений… Как вариант, можно подарить обещание на отдых)), а можно прямо здесь и сейчас ощутить радость и наслаждение от отдыха в атмосфере теплого гостеприимства Медицинского и СПА-центра «Канти».

Релаксирующие процедуры для двоих — прекрасная возможность для каждой пары с удовольствием и пользой провести время. Делитесь эмоциями с тем, кто вам дорог, или погружайтесь в оздоровительные процедуры и глубокую релаксацию всего тела. Вы в унисон сбросите груз усталости, накопившейся на работе и дома, получив взамен ощущение легкости и умиротворения, желание быть вместе и вдохновлять друг друга.

В «Канти» представлены три готовых СПА-комплекса для двоих:

1) «Романтическое свидание» включает:

• Распаривание в ИК-сауне;

• Пилинг тела с папайя и маракуйя;

• Расслабляющий массаж тела с аромамаслом;

• Чаепитие.

2) «СПА-дуэт» включает:

• Ванну офуро;

• Расслабляющий массаж тела с аромамаслом;

• Релаксирующий массаж ступней;

• Коктейль «Голубая матча-латте».

3) «Путешествие вдвоем» включает:

• Распаривание в инфракрасной сауне;

• Кофейный пилинг тела;

• Ванну офуро;

• Полинезийский массаж;

• Чаепитие;

• Букет цветов.

И как всегда в наличии подарочные сертификаты на любую сумму или процедуру из широкого спектра услуг «Канти»:

— косметологические услуги по омоложению, решению эстетических проблем кожи и коррекции фигуры;

— разные виды массажа;

— СПА-процедуры;

— консультации и прием врачей-узких специалистов: ортопеда-травматолога, мануального терапевта, невролога, физиотерапевта, психотерапевта, диетолога;

— лечение у специалистов по традиционной монголо-тибетской медицине;

— услуги ногтевого сервиса.

В преддверии Дня Всех Влюбленных Медицинский и СПА-центр «Канти» проводит розыгрыш сертификата на парный комплекс «СПА-дуэт». С условиями розыгрыша можно ознакомиться на нашей странице в Инстаграм @spa_kanti.

Также приятный бонус для тех, кто приобретает подарочный сертификат — кэшбэк 10% от суммы сертификата в качестве депозита за услуги.

Мы искренне желаем, чтобы у всех влюбленных была возможность сказать друг другу «СПА-сибо за любовь!».

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-14-01-002635.

ООО «Оздоровительный центр «Канти»,

Адреса: г. Якутск, 202 микрорайон 14/4, 44-02-02, 8-924-166-11-66.

г.Якутск, ул.Каландаришвили, д.7, 40-32-32, 8-924-170-32-32.

ОГРН 1051402156948

Сайт: http://kantiykt.ru.

https://www.instagram.com/spa_kanti/

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