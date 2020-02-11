Праздник для двоих в «Канти»!
Как жаль, что День влюбленных наступает не в период отпусков. Ведь можно было бы подарить любимому человеку классный отдых за границей и море новых впечатлений… Как вариант, можно подарить обещание на отдых)), а можно прямо здесь и сейчас ощутить радость и наслаждение от отдыха в атмосфере теплого гостеприимства Медицинского и СПА-центра «Канти».
Релаксирующие процедуры для двоих — прекрасная возможность для каждой пары с удовольствием и пользой провести время. Делитесь эмоциями с тем, кто вам дорог, или погружайтесь в оздоровительные процедуры и глубокую релаксацию всего тела. Вы в унисон сбросите груз усталости, накопившейся на работе и дома, получив взамен ощущение легкости и умиротворения, желание быть вместе и вдохновлять друг друга.
В «Канти» представлены три готовых СПА-комплекса для двоих:
1) «Романтическое свидание» включает:
• Распаривание в ИК-сауне;
• Пилинг тела с папайя и маракуйя;
• Расслабляющий массаж тела с аромамаслом;
• Чаепитие.
2) «СПА-дуэт» включает:
• Ванну офуро;
• Расслабляющий массаж тела с аромамаслом;
• Релаксирующий массаж ступней;
• Коктейль «Голубая матча-латте».
3) «Путешествие вдвоем» включает:
• Распаривание в инфракрасной сауне;
• Кофейный пилинг тела;
• Ванну офуро;
• Полинезийский массаж;
• Чаепитие;
• Букет цветов.
И как всегда в наличии подарочные сертификаты на любую сумму или процедуру из широкого спектра услуг «Канти»:
— косметологические услуги по омоложению, решению эстетических проблем кожи и коррекции фигуры;
— разные виды массажа;
— СПА-процедуры;
— консультации и прием врачей-узких специалистов: ортопеда-травматолога, мануального терапевта, невролога, физиотерапевта, психотерапевта, диетолога;
— лечение у специалистов по традиционной монголо-тибетской медицине;
— услуги ногтевого сервиса.
В преддверии Дня Всех Влюбленных Медицинский и СПА-центр «Канти» проводит розыгрыш сертификата на парный комплекс «СПА-дуэт». С условиями розыгрыша можно ознакомиться на нашей странице в Инстаграм @spa_kanti.
Также приятный бонус для тех, кто приобретает подарочный сертификат — кэшбэк 10% от суммы сертификата в качестве депозита за услуги.
Мы искренне желаем, чтобы у всех влюбленных была возможность сказать друг другу «СПА-сибо за любовь!».
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-14-01-002635.
ООО «Оздоровительный центр «Канти»,
Адреса: г. Якутск, 202 микрорайон 14/4, 44-02-02, 8-924-166-11-66.
г.Якутск, ул.Каландаришвили, д.7, 40-32-32, 8-924-170-32-32.
ОГРН 1051402156948
Сайт: http://kantiykt.ru.
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