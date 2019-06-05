Праздник для детей организовали мирнинские единороссы

«Молодогвардейцы» алмазного поселка Айхал в День защиты детей навестили юных жителей поселка с ограниченными возможностями.
Мирнинское местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» в поселке Айхал совместно с Советом молодых специалистов Айхальского горно-обогатительного комбината провели праздник для детей с ограниченными возможностями.
При поддержке первичного отделения «Промышленное» партии «Единая Россия» были приобретены угощения и подарки для детей.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».