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Праздник для детей организовали мирнинские единороссы

«Молодогвардейцы» алмазного поселка Айхал в День защиты детей навестили юных жителей поселка с ограниченными возможностями.

Мирнинское местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» в поселке Айхал совместно с Советом молодых специалистов Айхальского горно-обогатительного комбината провели праздник для детей с ограниченными возможностями.

При поддержке первичного отделения «Промышленное» партии «Единая Россия» были приобретены угощения и подарки для детей.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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