Праздник борьбы, который ждали 17 лет!

В Якутске стартует первенство России по вольной борьбе среди юниоров.

Накануне старта первенства России по вольной борьбе среди юниоров в республиканском медиа-центре состоялась пресс-конференция организаторов соревнований.

Министр по физической культуре и спорту РС(Я) Леонид Спиридонов поприветствовал всех участников конференции и отметил, что Якутия принимает юниорское первенство России спустя 17 лет:

«Как вы знаете, глава республики Айсен Николаев в начале февраля встречался с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили, и тогда было решено провести первенство России у нас в Якутске. Мы основательно подготовились к соревнованиям: изготовили пояса всем чемпионам, организовали достойные призовые, которые получат все призеры и тренеры, подготовившие чемпионов. Сборная команда Республики Саха готова выступить на домашнем ковре и показать хорошие результаты».

Главный судья первенства России Магомед Куракаев отметил высокий уровень организации борцовского форума и заверил, что судейство будет максимально объективным:

«Я в первый раз в Якутске, и в качестве главного судьи на столь ответственном соревновании тоже буду работать впервые. Меня переполняют эмоции, но уверяю вас, судейство на турнире будет максимально справедливым и объективным. В первенстве будут работать 28 лучших судей России, а также те арбитры, которые приехали вместе с командами. Всем спортсменам и тренерам желаю удачи!».

Петр Юмшанов, начальник отдела вольной борьбы в Федерации спортивной борьбы России рассказал о нормах допуска российских борцов на международные соревнования. Он отметил, что сейчас ФСБР детально изучает все рекомендации МОК, которые были выдвинуты в марте. По его словам, пока же в нейтральном статусе без флага и гимна могут выступить на первенствах Европы и мира только юноши до 16 и 18 лет. Что касается юниоров и взрослой команды, то, более точная информация в каком статусе будут выступать российские борцы, появится примерно через неделю. Напомним, юниорское первенство Европы пройдет в этом году в Испании, а первенство мира в Польше.

Старший тренер сборной России Абдусалам Гадисов уже в третий раз приезжает в Якутск в качестве наставника молодежной сборной:

«На первенство России приехали все сильнейшие борцы страны до 21 года. Конкуренция за лидерство будет на самом высоком уровне. При этом отмечу, что лишь в двух весовых категориях будут разведены по сетке фавориты: до 57 кг Лев Павлов и Баир Баяндуев, до 70 кг два чеченских борца – победители первенств России Магомед Байтукаев и Абдулмалик Эльтемиров.

Организаторы также отметили, что трансляция первенства России в Якутске будет вестись сразу на нескольких каналах. Болельщики могут посмотреть соревнования на стриминговой площадке ФСБР «Wrestling.tv», на телеканалах «Мамонт» и НВК «Саха». А финальные схватки турнира покажет телеканал «Матч БОЕЦ!».