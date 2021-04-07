Праздник Благовещения 2021: что нельзя делать, традиции 7 апреля

В России в среду 7 апреля 2021 года отмечается религиозный праздник Благовещения, с которым связано множество примет и традиций.

Справка:

Святая Мария воспитывалась в храме и дала обещание Богу остаться Девой. Она скромно жила в Назарете с названным мужем, дальним родственником – стариком Иосифом. Однажды к ней в дом вошел Архангел Гавриил и произнес речь, которую начал со слов: «Радуйся, Благодатная!». Он сообщил Пресвятой Деве о великом чуде – зачатии ею будущего Спасителя мира Иисуса Христа. Первые упоминания о Благовещение относятся ко II веку. Официальным это событие стало в VI веке, когда император Византии Юстиниан установил дату праздника на 25 марта (7 апреля по новому стилю).

Праздник знаменует собой получение «благой вести», радостной новости для Девы Марии о том, что у нее должен родиться сын, который спасет мир.

Символом праздника является белая лилия, символ чистоты и непорочности. Этот цветок можно заметить на многих иконах Благовещения. Лилия изображается в руке Марии, Гавриила или просто в интерьере, в вазе. 7 цветов лилии — семь радостей Марии.

Благовещение отмечается всегда в один и тот же день, 7 апреля. Так как праздник Благовещение отмечается за 9 месяцев до Рождества Христова.

Приметы о погоде 2021

На Благовещение можно составить собственный прогноз погоды, руководствуясь народными приметами. Погода 7 апреля покажет, чего ждать от природы в ближайшие недели и даже летом.

«Благовещенский снег на крышах не растает до 6 мая (Егория), а сильный мороз к сорока морозным утренникам»; «Благовещенье без ласточек – холодная весна»; «Если 7 апреля пошёл дождь, значит лето будет засушливым»; «Если на Благовещенье ночь тёплая – весна ранняя и дружная».

Также, считается, что солнце сегодня обладает особым блеском во время восхода. Этот чудный блеск можно заметить только на большие церковные праздники.

Что можно делать и что нельзя делать 2021

«На Благовещение птичка гнезда не вьет, девка косы не плетет», — так приговаривают об этом дне в народе.

Это значит, что делать работы по дому в этот день нельзя. Исключение составляет только выпечка просфор, пресных церковных хлебов. Люди верят, что съедая просфору, можно получить здоровье, счастье и благополучие. Конечно, эти приметы действуют лишь с освященным хлебом. (смотрите примечание по пандемии коноравируса).

Запрещается на Благовещение зажигать огонь в доме. Наказанием за нарушение этого запрета может стать пожар, говорят суеверные люди.

Что можно есть

В честь праздника разрешается употреблять в пищу рыбу.