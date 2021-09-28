Праздничный вечер для учителей и воспитателей в Госцирке
Самый романтичный период осени – канун листопада – ознаменован сразу двумя профессиональными праздниками. В эти дни душевные поздравления мы посвящаем учителям и работникам дошкольного образования!
8 и 9 октября Малый зал Государственного цирка Якутии приглашает вас на праздничный вечер.
В программе:
— завораживающие цирковые номера;
— грациозный балет цирка;
-программа от профессионального ведущего корпоративов и праздников;
— живой вокал! Живая музыка!
— любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х.;
— вкусное разнообразное, комплексное меню уже включенное в цену билета (депозит).
Проведите уютный вечер в торжественной и непринуждённой обстановке в окружении ваших коллег и друзей.
Ждем вас 8 и 9 октября!
Начало: 18:00 ч.
Стоимость билета: 1500 руб. (включая депозит)
Бронь столиков по телефону: 8914-221-00-71
Место проведения: Малый зал Государственного цирка Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых.
Возрастное ограничение: 18+
Все мероприятия проходят с соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
+7 (999) 174-67-82