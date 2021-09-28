Праздничный вечер для учителей и воспитателей в Госцирке

Самый романтичный период осени – канун листопада – ознаменован сразу двумя профессиональными праздниками. В эти дни душевные поздравления мы посвящаем учителям и работникам дошкольного образования! 8 и 9 октября Малый зал Государственного цирка Якутии приглашает вас на праздничный вечер. В программе: — завораживающие цирковые номера; — грациозный балет цирка; -программа от профессионального ведущего корпоративов и праздников; — живой вокал! Живая музыка! — любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х.; — вкусное разнообразное, комплексное меню уже включенное в цену билета (депозит). Проведите уютный вечер в торжественной и непринуждённой обстановке в окружении ваших коллег и друзей. Ждем вас 8 и 9 октября! Начало: 18:00 ч. Стоимость билета: 1500 руб. (включая депозит) Бронь столиков по телефону: 8914-221-00-71 Место проведения: Малый зал Государственного цирка Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых. Возрастное ограничение: 18+ Все мероприятия проходят с соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Источник: Пресс-служба Госцирка Якутии

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