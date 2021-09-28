28.09.2021
15:59
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Культура

Праздничный вечер для учителей и воспитателей в цирке

Самый романтичный период осени – канун листопада – ознаменован сразу двумя профессиональными праздниками. В эти дни душевные поздравления мы посвящаем учителям и работникам дошкольного образования!

8 и 9 октября Малый зал Государственного цирка Якутии приглашает вас на праздничный вечер.

В программе:

— завораживающие цирковые номера;

— грациозный балет цирка;

-программа от профессионального ведущего корпоративов и праздников;

— живой вокал! Живая музыка!

— любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х.;

— вкусное разнообразное, комплексное меню уже включенное в цену билета (депозит).

Проведите уютный вечер в торжественной и непринуждённой обстановке в окружении ваших коллег и друзей.

Ждем вас 8 и 9 октября!

Начало: 18:00 ч.

Стоимость билета: 1500 руб. (включая депозит)

Бронь столиков по телефону: 8914-221-00-71

Телефон кассы: 735 – 537, 42-95-68

Место проведения: Малый зал Государственного цирка Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых.

Возрастное ограничение: 18+

Все мероприятия проходят с соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Источник: Пресс-служба Бриллиантового цирка
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