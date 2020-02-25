25.02.2020
12:50
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Культура & Образование

Праздничный концерт «Навстречу весне»

Совсем скоро наступит самый весенний, долгожданный женский праздник 8 марта. Наверное, нет ни одной женщины, которая не любила бы этот праздник, ведь именно в этот день все для них – милых и любимых дам!

Мужчины уже сейчас начинают ломать голову над тем, что подарить своим женщинам.

Мы решили позаботиться об этом: подарите билеты на концерт «Навстречу весне», который состоится 8 марта 2020 в 18:00 в камерном зале Государственного театра эстрады РС(Я).

Место: пр.Ленина 47, Театр эстрады, камерный зал
Справки: 744-330
Стоимость билетов: 400-500-700 рб

Онлайн продажа: https://tesserus.com/event/sbornyi-kontsert-navstrechu-vesne

Источник: Театр эстрады.
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