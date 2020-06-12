Праздничные онлайн-мероприятия в Instagram центра «Сосновый бор»

День России – это главный праздник нашей Родины, самой большой страны в мире, с богатой историей, великим культурным наследием. Этот День объединяет всех, кому дорога наша страна, кто чтит ее великую и славную историю. Мы испытываем искреннюю гордость за Россию, чувствуем сопричастность к её судьбе, вносим вклад в её процветание.

Сегодня, коллектив Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» отмечает этот государственный праздник вместе со всеми народами России в онлайн режиме.

Специально к этой дате подготовлен вожатский флэшмоб «Нарисуй флаг России» на платформе Инстаграм @sosnovybor_ykt и фото – челлендж «Я люблю свою страну…», который также пройдет в Инстаграме.

Эти мероприятия проходят в рамках плана основных мероприятий Министерства образования и науки Якутии ко Дню России.

Приглашаем вас присоединиться к нашим мероприятиям и провести сегодняшний светлый праздник интересно в теплом семейном кругу.

В этот замечательный день желаем вам всем счастья и здоровья! Успехов вам во всех начинаниях во имя процветания и величия России!