Праздничные мероприятия в честь Дня России состоялись в Якутске

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов и заместитель главы города Якутска Руслан Тимофеев сегодня приняли участие в праздничном мероприятии «Славься, наша Родина – Россия!», посвященном Дню России.

Альберт Семенов в поздравительной речи отметил важность праздника, который объединяет и наполняет чувством гордости за страну.

Он подчеркнул, что в период специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации народ должен еще более сплотиться и поддерживать Президента нашей страны.

Заместитель главы города Якутска Руслан Тимофеев поздравил горожан от имени руководства города и отметил знаковые даты 2022 года – 100-летие образования ЯАССР, 390-летие основания города Якутска.

«Мы гордимся нашей многонациональной страной с ее уникальной историей, богатым культурным наследием, нравственными ценностями и крепкими традициями», — сказал Руслан Тимофеев.

Альберт Семенов и Руслан Тимофеев в торжественный обстановке вручили отличившимся в учебе и спорте школьникам паспорта граждан России.

На праздничном концерте выступили вокальные и танцевальные ансамбли, коллективы города Якутска. Праздник завершился танцевальным флешмобом «Мой дом – моя Россия!».