Праздничные мероприятия, посвященные 45-летию укладки последнего звена Малого БАМа

29 октября 2022 года, в День рождения комсомола, исполнилось 45 лет со дня укладки последнего звена Малого БАМа на станции Беркакит

Накануне, 28 октября, ветераны БАМа – бойцы отрядов «Якутский комсомолец» и «Юность Якутии» провели встречу со студентами Транспортного техникума в поселке Нижний Бестях. Участники тех событий поделились с молодежью воспоминаниями о легендарной комсомольско-молодежной стройке. Они рассказали не только о суровых условиях на БАМе, но и о бамовской дружбе, которая соединила их на долгие годы, о том, что стройка века научила их преодолевать трудности и окунула их в интересную и романтическую жизнь.

В тот же день ветераны БАМа на поезде выехали в Нерюнгри для участия в торжественных мероприятиях на станции Беркакит.

В Беркаките состоялся митинг на привокзальной площади станции Беркакит у памятника «Строителям БАМа», который был установлен 45 лет назад.

Участников мероприятия приветствовали заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги по Тындинскому территориальному управлению Иван Денисенко, Герой Социалистического Труда Иван Варшавский, заслуженный строитель РФ, Почётный транспортный строитель, Почетный железнодорожник, кавалер ордена «Полярная звезда» Александр Дудников, главный ревизор АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Александр Бугера.

««Я очень рад видеть вас снова. Вам большой привет от севера Амурской магистрали к югу Якутии. Сегодня большой праздник. Через два года у вас тоже будет большой праздник. Потому что в 1979 году сдали в эксплуатацию эту железную дорогу. Пошли поезда. С тех пор Беркакит развивается и развивается» — сказал Иван Варшавский.

Александр Дудников поделился воспоминаниями: «Я четко помню этот день. Было намного холоднее, чем сегодня. Ничего не было кроме полотна и деревянной трибуны. Это было замечательное время, и важно, что мы сейчас отмечаем этот день. Чем мы тогда были сильны? Мы были сильны энтузиазмом, дисциплиной и любовью к Родине. Рабочий человек тогда был главным, чего сейчас нет».

От имени руководства и коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» с приветственным словом выступил главный ревизор Александр Бугера: «Мы сегодня чествуем вас, ветераны. Бойцы двух отрядов — «Якутский комсомолец» и «Юность Якутии» 45 лет назад уложили последнее звено Малого БАМа на станции Беркакит. С 1985 года началось строительство дороги Беркакит-Томмот-Якутск. Вы заложили основу для этого. Компания «Железные дороги Якутии» не забудет Ваш трудовой подвиг и продолжит трудовые традиции, заложенные вами».

Студенты Южно-Якутского технологического колледжа возложили гирлянду к монументу первостроителям Байкало-Амурской магистрали.

С приветственным словом для награждения героев-строителей последнего звена Малого БАМа выступил заместитель председателя государственного собрания Республики Саха (Якутия) Виктор Николаевич Губарев. Он вручил юбилейный знак «100 лет Якутской АССР» Гаврилу Адамову, Гаврилу Винокурову, Зое Гурьевой, Владимиру Каркавину, Руслану Николаеву, Анатолию Павлову, Татьяне Перепелицыной, Галине Шандор, Галине Щеколодкиной, Лидии Гречкиной. Грамотой Главы Якутии наградили Владимира Ковалёва, Знаком отличия «Гражданская доблесть» — Чернышкову Инессу.

После митинга в ДК «Дружба» посёлка Беркакит состоялось торжественное собрание, на котором чествовали ветеранов и вручали награды заместитель руководителя департамента водного и железнодорожного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Любовь Винокурова, глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк, глава поселка Беркакит Владимир Добрынин. Завершились торжественные мероприятия праздничным концертом.

На торжественном собрании выступили ветераны отряда «Якутский комсомолец» — комиссар отряда Гаврил Адамов, Анатолий Павлов, командир отряда «Юность Якутии», заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), Почётный гражданин Олекминского района, депутат Верховного Совета ЯАССР 12 созыва Валерий Фомин.

На следующий день ветераны посетили Музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова в г. Нерюнгри, а также модульную библиотеку им. Г.П. Башарина и Краеведческий музей Первостроителей БАМа в поселке Беркакит.

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» обеспечила бесплатный проезд ветеранам БАМа по маршруту г. Якутск – Нерюнгри – г. Якутск, питание в пути следования и подготовила участникам торжественных мероприятий памятные подарки.