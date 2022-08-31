31.08.2022
19:40
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Праздники
Праздничные и выходные дни в 2023 году — график утвержден
Выходные и праздники в 2023 году График утвержден — планируйте дни отдыха и делитесь картинкой, чтобы все знали заранее. сообщает тгк @gosuslugi
Новогодние праздники — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023.
В феврале 4 выходных подряд — с 23 по 26.
В марте — праздник непосредственно 8 марта, в среду.
Майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
В июне из-за Дня России выходными будут 10, 11 и 12.
В честь Дня народного единства — 4, 5 и 6 ноября.
Что нужно знать о работе в праздники
Фото: тгк @gosuslugi
Источник: тгк @gosuslugi
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