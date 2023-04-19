19.04.2023
22:02
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Праздники

Праздничные дни в Якутии в апреле и мае


Так, 27 апреля, День Республики, для работников органов государственной власти и государственных учреждений объявлен праздничным днем. А канун праздника — 26 апреля будет рабочим днем, но сокращенным на один час.

«Вопрос предоставления нерабочего праздничного дня в федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, органах местного самоуправления в Якутии, организациях, финансируемых за счет средств федерального или местных бюджетов, а также в организациях иных форм собственности, расположенных на территории республики, решаются данными организациями самостоятельно», — говорится в сообщении Минтруда региона.

В связи с праздником Весны и Труда, работники с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая. С 6 по 9 мая тоже будут выходными днями из-за празднования Дня Победы. У работников с шестидневной рабочей неделей соответственно выходные и праздничные дни выпадают с 30 апреля по 1 мая и с 7 по 9 мая, сообщает тгк @yk24ru

Фото: ЯСИА
Источник: тгк @yk24ru

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