Праздничная программа Дня города

Поздравляем с 390-летием Якутска! Сегодня мероприятия пройдут во многих точках города, а завершится всё салютом! Выбирайте, куда идти.

СТАРЫЙ ГОРОД

11.00 «Старинный Якутск»

Интерактивная выставка коллекционеров.

11.00 «Якутск в 1961 году»

Передвижная фотовыставка Дмитрия Саввича Павлова. Место проведения: территория надвратной башни Якутского острога.

11.00 «Созвездие мастеров»

Выставка-ярмарка прикладного искусства от мастеров.

11.00 «Казачья душа»

Праздничная программа ансамбля казачьей песни.

11.00 «Ретро-Якутск»

Народный конкурс на лучший образ горожанина 50–70- х годов. Жюри оценят художественную и эстетическую зрелищность костюма, оригинальность образа, соответствие заявленной эпохе.

11.30 Открытие выставки «Основание города Якутска»

В Музее истории города Якутска (ул. Аммосова, 1/1) гостей ждут исторические стенды, а также интересные артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок на Ярославского.

12.00 «И в сердце, и в песне — любимый Якутск!»

Праздничная программа мастеров самодеятельного народного творчества.

12.00 «Забытый старый Якутск»

Квест для детей по Старому городу.

14.00 «С юбилеем, родной город!»

Праздничная программа творческих коллективов ЦКиСИ им. Ю. А. Гагарина.

15.00 Семейная викторина «Знаете ли вы историю своего города?».

Принять участие могут все желающие. Место проведения: Музей истории города Якутска (ул. Аммосова, 1/1)

15.30 «Тапталлаах куораппын туойабын»

Праздничная программа самодеятельных коллективов.

16.00 «Традиционная русская кукла»

Интерактивная лекция мастера-кукольника Светланы Пономарёвой. Место проведения: Музей истории города Якутска.

16.30 Танцевально-развлекательная программа «Уоттаах Дьокуускай»

Место проведения: Старый город.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА: «ЯКУТСК — ГОРОД БУДУЩЕГО!»

12.00 «Арт-бульвар»

Кружок «Цветик-Семицветик» научит ребят лепить фигурки из пластилина и даст мастер-класс по рисованию. Расходные материалы предоставляются. Место проведения: Лесная библиотека.

13.00 Детская развлекательная программа «Я строю город»

Аниматоры подготовили для ребят обширную программу с конкурсами, играми, рисованием на асфальте и так далее. Активных участников ждут вкусные призы. Место проведения: летняя сцена Парка культуры и отдыха.

13.00 Выставка фотохудожников «Мой любимый город»

Фотостудия «Пространство» представит работы своих резидентов. Место проведения: аллея летней сцены.

14.00 Конкурс по поеданию хот-догов «Ешь, едок!»

Принять участие могут все желающие. Место проведения: Парк культуры и отдыха, фудкорт.

15.00 «Якутск — город молодых»

Концерт уличных певцов и музыкантов. Место проведения: Парк культуры и отдыха, летняя сцена

16.00 «С днём рождения, Якутск»

Праздничный концерт с участием звёзд эстрады. Вас ждут выступления Саины, Ники, Айсы, Имана, Айсары, Надины Эльпис, Афанасия Афанасьева, Николая Роббека, Владимира Боярского, Александра Карманова, рэппера Kyobax, групп AY-EN и ICE TONE, ансамбля «Арыллыы».

Во время концерта будут разыгрываться призы. Место проведения: главная концертная площадка Парка культуры и отдыха.

17.00 Квиз «Легенды родного края»

Игра командная. Участникам необходимо собрать свою команду. Призы предоставляет фудкорт. Возраст участников не имеет значения. Проводит мероприятие творческое объединение «Отдел Q». Вас ждут вопросы о кино, музыке и природе родного края. Регистрация по ватсапу 8-924-567-26-40. Место проведения: Парк культуры и отдыха, Лесная библиотека.

НАБЕРЕЖНАЯ ОЗЕРА ТАЛОЕ

13.00 Развлекательная программа для детей «Разноцветные ладошки»

Вместе с аниматорами ребятишки разукрасят большой стенд акварелью, оставим там свой отпечаток ладошки.

15.00 «Краски на Талом»

Фестиваль красок холи. Это праздник ярких красок родом из Индии. Участники осыпают друг друга безопасными красящими порошками.

ПЛОЩАДЬ ОРДЖОНИКИДЗЕ: «ЯКУТСК АКТИВНЫЙ!»

12.00 «С любовью к столице»

Выставка муниципальных районов (улусов), общественных и молодежных организаций. Там будет проходить ярмарка-продажа местной продукции.

12.00 «Мой любимый Якутск!»

Народная акция — создание объединенной картины с участием горожан проводится ежегодно. На фитостене будет выставлен рисунок, обведенный контуром. Желающим разукрасить выдадут краски и кисти. С помощью художников, таким образом, гости праздника смогут создать совместную картину.

12.30 Праздничная программа — киновикторина, посвященная 80-летию кинотеатра «Центральный».

13.00 «Тыыннаах дорҕоон»

Концертная программа вокально-инструментальных ансамблей.

15.40 Подведение итогов городской акции «День рождения с Якутском»

Горожанам, которые родились 11 сентября, в торжественной обстановке подарят памятные сувениры.

Сквер Карла Маркса: «Якутск — многонациональный!»

15.00 «Моя Якутия»

Праздничная программа творческих коллективов ДДН им. А. Е. Кулаковского, посвященная 100-летию со дня образования ЯАССР и 390-летию со дня основания города Якутска.

15.30 «Чарующие звуки бубна»

Праздничная программа коренных малочисленных народов Севера.

16.00 «Моя страна, моя Россия»

Праздничная программа творческих коллективов ДДН им. А. Е. Кулаковского.

17.30 «Народы Якутии в мире и согласии»

Праздничная программа национально-культурных объединений города Якутска.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ: «ЯКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ»

11.00 Фестиваль уличной еды в рамках фестиваля «Вкусноград»

В конкурсе примут участие заведения общественного питания. Они будут соревноваться в следующих номинациях: «Высокое профессиональное мастерство», «Самое оригинальное блюдо, изделие», «Блюдо или изделие, посвященное 390-летию города Якутска». Место проведения: ул. Хабарова.

11.00 Ярмарка-продажа местных товаропроизводителей с конкурсом на лучшее оформление

Место проведения: набережная Романа Дмитриева (напротив «Кашалота» в сторону поликлиники).

12.00 «Поём о городе Якутске»

Радиотрансляция песен о городе Якутске. Место проведения: улицы Чернышевского — Хабарова.

12.00 «С любовью к городу»

Выставка предприятий территориальных органов управления Якутска.

12.00 «ЧИТАЙ-город»

Программа библиотек города. Место проведения: площадь Победы, со стороны Триумфальной арки.

13.00 «Я рисую мой город!»

Рисунки на асфальте для детей. Место проведения: площадь Победы, с правой стороны сцены.

13.00 «Дьол уота Дьокуускай»

Праздничная программа вокальной студии Екатерины и Алексея Егоровых. Место проведения: площадь Победы, сцена.

14.00 «Туругура тур, Дьокуускай куоратым!»

Праздничная программа Государственного вокального ансамбля «Туймаада». Место проведения: площадь Победы, сцена.

15.00 «Арт-квадрат»

Праздничная молодёжная программа. Место проведения: площадь Победы, сцена.

16.00 «Сахалыы Виктория» Туймаада туонатын уруйдуур тойуга!»

Праздничная шоу-программа радиостанции «Виктория-Саха». Место проведения: площадь Победы, сцена.

17.00 «Якутск — город друзей»

Праздничная программа, посвященная 390-летию со дня основания города Якутска. Награждение победителей фотоконкурса «Якутск глазами горожан». Место проведения: площадь Победы, сцена.

18.00 «Дьоллоох Дьокуускайым»

Праздничная молодежная программа резидентов Hits prod. Место проведения: площадь Победы, сцена.

19.00 «Здравствуй, Якутск!»

Праздничная программа заслуженной артистки РС(Я) Саины, посвященная 25-летию творчества. Место проведения: площадь Победы, сцена.

20.00 «С праздником, Якутск!»

Праздничная программа Государственного театра эстрады РС(Я).

21.00 Выступление музыканта L’One

Место проведения: площадь Победы, сцена

22.00 «С днем рождения, любимый город!»

Праздничный фейерверк. Место проведения: площадь Победы.