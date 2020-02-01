Правозащитный центр «Единой России» просит главу Якутии помочь многодетной семье

Недопустимо оставлять в беде семью с детьми в трудной ситуации, подчеркнул депутат

Правозащитный центр «Единой России» обратился к главе Республики Саха Айсену Николаеву с просьбой оказать помощь семье Кузнецовых, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Они не могут устроить ребенка в ясли, продлить выплату пособий, а глава семьи стоит в очереди на химиотерапию по состоянию здоровья. Об этом сообщил сопредседатель Правозащитного центра Михаил Старшинов.

«В Правозащитный центр партии поступила информация о нарушении прав многодетной семьи из Якутска, в которой воспитывается трое несовершеннолетних детей. Вызывает недоумение действия администрации города и соцслужб, которые вместо адресной помощи, предложили ребенку место в частном детском саду, на оплату которого у семьи попросту нет денег. Кузнецовы обращались во все инстанции, им обещали помочь, но никакой поддержки не получили», — сказал Старшинов.

В связи с этим он обратился к главе региона. «Недопустимо оставлять в беде семью с детьми в трудной ситуации. Как сообщают СМИ, семья не является асоциальной, им просто нужна временная поддержка. Прошу главу региона разобраться в сложившейся ситуации», — заключил парламентарий.