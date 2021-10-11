11.10.2021
22:39
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Православие

«Православный календарь» — впервые в Усть-Нере

С прошлой недели в пос. Усть-Нера Оймяконского улуса работает съемочная группа программы Якутской епархии «Православный календарь». В ближайших выпусках зритель познакомится с жизнью прихода в удаленном поселке, о воспитании подопечных школы-интерната в воскресной школе, узнает о сохранении памяти жертв репрессий на территории бывших лагерей и о многом другом.

Это первый выезд команды «Православного календаря» в Усть-Неру. Осуществляется на средства Фонда Президентских грантов.

«Наша телепередача получила уже второй Президентский грант, благодаря этому наша съемочная может посетить отдаленные уголки нашей епархии и снять жизнь православной общины в глубинке» — прокомментировала главный редактор телепередачи Анжелика Тупицына

В ближайшее время съемочная группа отправится в заречную группу улусов.

Источник: По материалам Ресурсного Центра СПАС
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