«Православный календарь» — впервые в Усть-Нере

С прошлой недели в пос. Усть-Нера Оймяконского улуса работает съемочная группа программы Якутской епархии «Православный календарь». В ближайших выпусках зритель познакомится с жизнью прихода в удаленном поселке, о воспитании подопечных школы-интерната в воскресной школе, узнает о сохранении памяти жертв репрессий на территории бывших лагерей и о многом другом.

Это первый выезд команды «Православного календаря» в Усть-Неру. Осуществляется на средства Фонда Президентских грантов.

«Наша телепередача получила уже второй Президентский грант, благодаря этому наша съемочная может посетить отдаленные уголки нашей епархии и снять жизнь православной общины в глубинке» — прокомментировала главный редактор телепередачи Анжелика Тупицына

В ближайшее время съемочная группа отправится в заречную группу улусов.