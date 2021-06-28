Православный календарь на Алданской земле

На минувших выходных, съемочная группа просветительской телепередачи Якутской епархии «Православный календарь» побывала в Алданском районе Якутии.

Город Алдан, поселки Томмот, Куранах, Большой Нимныр – пункты где развернулись съемки программы. Охвачены города и маленькие населенные пункты.

Поселок Большой Нимныр один из тысячи, покинутых сегодня, население всего 80 человек. Жителям поселка грозило закрытие школы, и вместе с тем и забвение самого поселка. Тогда на общественном совете было принято решение взять опекунство над детьми – сиротами и таким образом наполнить школу. В поселке зазвучали детские голоса, но проблему это не решило. Депрессивное состояние населения отразилось и на детях, последовало две попытки суицида. Тогда было принято решение об открытии православного прихода. По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа, приход окормляет благочинный Алданского округа, иеромонах Макарий (Золотавин).

В поселок словно вдохнули жизнь. Священник приезжает сюда несколько раз в месяц, дети бегут за его машиной и счастья нет предела. Как правило, с отцом Макарием приезжает и кадетский клуб, который устраивает в поселке небольшой концерт и играет с детьми. Все дружно принимают участие в богослужении, а потом пьют чай и беседуют со священником.

Приход не большой, но в нем сила и дух Православия. Большой Нимныр сегодня маленький, ухоженный поселок на краю Алданского района, дети – сироты нашли здесь тепло домашнего очага, а взрослые надежду на рассвет родного поселка. Здесь звучат детские голоса и не смолкает молитва.

Благодаря поддержке Фонда Президентских грантов телепередача «Православный календарь» имеет возможность побывать в такой глубинке и рассказать об этом своему зрителю.