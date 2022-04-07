Православный «Арктический десант» в Момском и Верхоянском районах

Подведены итоги грантового конкурса «Православная инициатива 2022», на конкурс было подано 798 заявок, от Якутии представлено 12 заявок по разным направлениям, 7 проектов стали победителями!

«Арктический десант» — системообразующий, инфраструктурный, проект разработанный ресурсным центром СПАС специально для реализации в Арктике. Проект объединяет 5 организаций, специалисты которых все вместе вылетят в районы, пройдут к местам кочевья оленеводов Момского района и посетят труднодоступные села и поселки Верхоянья.

Проведут скрининг здоровья населения, медицинский осмотр врачами–специалистами, проведут семинары о первой врачебной помощи. Духовно-просветительские встречи и лектории, в составе экспедиции будет работать передвижная выставка краеведческого музея о истории православия края.

Будет оказана и социальная поддержка от православной службы помощи «Милосердие14», которая отравит гуманитарный груз в Арктику. В составе десанта — съемочная группа телеканала ВГТРК САХА, они осветят работу экспедиции в СМИ, а также сделают видеоуроки с носителями эвенского языка и культуры.

Такой масштабный проект под эгидой Русской православной церкви впервые будет реализован на территории нашей республики.

Анжелика Тупицына, руководитель ресурсного центра СПАС, региональный координатор конкурса «Православная инициатива — 2022»:

«В проекте принимают участие некоммерческие организации из арктических районов, где непосредственно будет проходить наш десант, они будут обеспечивать логистику на местах. По их просьбе были подобраны и врачи, и специалисты, которые примут участие в проекте. Продолжительность проекта – 6 месяцев, если он будет реализован успешно, то мы его масштабируем на другие районы нашей республики и рекомендуем в регионы нашей страны».

Победители:

ЯКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА «МИЛОСЕРДИЕ»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРАВЕДНОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ Г. ВЕРХОЯНСК ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) г.Верхоянск

ДЕТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ЮНЫЕ ОЛЕНЕВОДЫ» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) п.Мома

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯКУТСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКУТСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКИЙ » Г. НЕРЮНГРИ ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)