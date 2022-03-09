Православная служба помощи пришла в хоспис

Священник Корнилий Рахманин и монахиня Даниила (Кудряшова) посетили Центр Паллиативной медицинской помощи РС(Я).

Для персонала и пациентов хосписа приход батюшки всегда важен и необходим. Священник здесь бывает часто – два раза в неделю. В Центре действует часовня, в которой совершаются молебны о здравии болящих. Регулярно сотрудники «Милосердия 14» привозят продукты и средства личной гигиены для оказания адресной помощи. Сегодня в хосписе находится 24 человека. Все они нуждаются в заботе и уходе.

Сотрудники и волонтеры нашей службы каждый день рядом с нуждающимися: в больницах и хосписах, приютах, домах престарелых. Они рядом, чтобы утешить и помочь не только материально, но и духовно.

Напомним, Православная служба помощи «Милосердие 14» работает по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа. Помочь службе можно передав средства личной гигиены и продукты питания. Телефон для сообщений (WhatsApp) +79245996139.