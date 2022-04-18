Православная служба помощи готовит пасхальные подарки для нуждающихся

Совсем скоро наступит главный церковный праздник Светлого Христова Воскресения, который предваряется Великим постом. Христиане готовятся встретить Пасху очистив душу молитвой, покаянием и добрыми делами.

В праздничные дни важно делиться радостью не только со своими близкими, но и с теми, кто особо нуждается в заботе и поддержке. В первую очередь это те, кто находится в больницах, детских домах, интернатах и в других социальных учреждениях. В светлые пасхальные дни православная служба помощи Якутской епархии «Милосердие 14» будет посещать нуждающихся во внимании людей.

Сегодня студенты Якутской духовной семинарии активно помогают сотрудникам «Милосердия 14» в сборе пасхальных подарков. Служба в Пасхальные дни будет собирать от населения сладкие подарки, куличи и Пасхальные яйца для раздачи малообеспеченным семьям.

Напомним, Православная служба помощи «Милосердие 14» работает по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа. Помочь службе можно передав средства личной гигиены и продукты питания. Телефон для сообщений (WhatsApp) +79245996139.

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