29.12.2021
15:42
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Происшествия

Правоохранители выяснят причину смерти женщины, найденной у Ипподрома

Сегодня, 29 января в Якутске в районе ипподрома обнаружена пожилая женщина без признаков жизни.

Для выяснения всех обстоятельств смерти женщины на место выехала следственно-оперативная группа. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Говорить о нападении собак пока преждевременно», — прокомментировал Егор Кардашевский, заместитель главы ГО «город Якутск».

Источник: https://www.instagram.com/p/CYDoOTptlba/?utm_medium=copy_link
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