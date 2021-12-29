29.12.2021
15:42
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Происшествия
Правоохранители выяснят причину смерти женщины, найденной у Ипподрома
Сегодня, 29 января в Якутске в районе ипподрома обнаружена пожилая женщина без признаков жизни.
Для выяснения всех обстоятельств смерти женщины на место выехала следственно-оперативная группа. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Говорить о нападении собак пока преждевременно», — прокомментировал Егор Кардашевский, заместитель главы ГО «город Якутск».
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