Правоохранители выяснят причину смерти женщины, найденной у Ипподрома

Сегодня, 29 января в Якутске в районе ипподрома обнаружена пожилая женщина без признаков жизни. Для выяснения всех обстоятельств смерти женщины на место выехала следственно-оперативная группа. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Говорить о нападении собак пока преждевременно», — прокомментировал Егор Кардашевский, заместитель главы ГО «город Якутск». View this post on Instagram A post shared by Официальный аккаунт ОА Якутска (@meria.yakutsk)

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