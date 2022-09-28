Право на оружие. Клинические психологи отработали с жителями улусов

В марте текущего года изменился порядок прохождения медицинской комиссии на оружие. Так, с 1 марта 2022 года, кроме осмотра у врача-психиатра, необходимо проходить полноценную патопсихологическую диагностику. Результаты обследований будут находиться в федеральном реестре документов в электронном виде, ко всем медицинским заключениям имеет доступ Росгвардия.

Ввиду большой площади территории нашей Республики Саха (Якутия), не все якутяне имеют возможность посетить столицу республики для прохождения медкомиссии на оружие. В это же время охота для сельского жителя может быть одним из основных способов обеспечения продовольственных запасов семьи.

« С целью обеспечения правомерного владения оружием, клиническими психологами отдела платных услуг ГБУ РС(Я) «ЯРПНД» за период март-сентябрь 2022 года, были проведены выездные патопсихологические исследования на выявление противопоказаний на право владение оружием. Мы посетили село Чурапча, и поселки Айхал, Удачный, Батагай, в Чурапче выполнили экспериментально-психологические исследования при освидетельствовании пациентов на медико — социальную экспертизу. Всего за период выездных командировок, исследовано психологами 257 граждан на владение оружием, и 14 пациентов на медико-социальной экспертизе. Данную практику мы реализуем не впервые, планируется дальнейшая выездная работа по районам Якутии» – отметила Яна Платонова, заведующая отделом платных услуг ГБУ РС(Я) «ЯРПНД»

Напомним: новый приказ медицинского освидетельствования (приказ МЗ РФ от 26.11.2021г. № 1104н) также подразумевают внеочередное освидетельствование и аннулирование действующего медзаключения, если у гражданина при проведении осмотра или оказании медпомощи были выявлены заболевания, несопоставимые с владением оружием. После прохождения всех врачей и обследований по предоставленным медицинским документам оформляются заключения в электронном виде, которое подписывается с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и медицинской организации и размещаются в федеральном реестре, а информация об оформленных медицинских заключениях поступает в Росгвардию. Затем вы можете приступить к подаче документов для получения лицензии на оружия. Срок действия заключения – один год. Услуга предоставляется гражданам Российской Федерации старше 18 лет по месту жительства (пребывания) в медицинских организациях государственной и муниципальной формы собственности. Медицинское освидетельствование осуществляется за счет финансовых средств обратившихся граждан.

Адреса кабинетов врачей –психиатров можно найти на сайте ЯРПНД:

https://yrpnd.mzsakha.ru/