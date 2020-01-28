Право на Олимпиаду: Как защитить интересы лучших спортсменов Якутии?

Петр Юмшанов с президентом ОМБ Ненадом Лаловичем и президентом Федерации борьбы Королевства Марокко, членом бюро UWW г-ном Фуадом Меску.

Петра ЮМШАНОВА хорошо знают в республике как известного в прошлом борца и успешного ныне спортивного специалиста, тренера сборной России среди юниоров до 23 лет, уже второй созыв избираемого народным депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) от родного Намского улуса. Ныне он по личному заданию президента Объединенного мира борьбы Ненада ЛАЛОВИЧА работает в Марокко в Африканском центре борьбы в г.Эль-Джадида, где занимается формированием и подготовкой сборной континента. Но мало кто знает, что Петр Петрович по своей личной инициативе решает и другие важные вопросы. Об этом он поведал в эксклюзивном интервью Владиславу КОРОТОВУ специально для SakhaLife.

— Петр Петрович, вы уже четвертый год вплотную занимаетесь юридическими вопросами допуска якутских атлетов к участию в Олимпийских играх 2016 и 2020 гг. Раскройте некоторые подробности.

— Действительно, я занялся этой проблемой еще в начале 2016 года, когда стало известно о нарушениях в РУСАДА и введении санкций ВАДА.

Напомню, еще в 2014 году немецкий журналист-расследователь Хайо ЗЕППЕЛЬТ выпустил фильм «Тайны о допинге: как Россия делает своих победителей». После этого он подготовил еще несколько разоблачительных материалов. Зеппельт стал первым, кто сообщил, что РУСАДА продолжает манипуляции с данными даже после известных событий 2016 года. Теперь ВАДА решает, какие санкции применить в отношении России. Один из вариантов – отлучить Россию от международных соревнований на четыре года, включая летнюю Олимпиаду в Токио.

В Москве, да и во всем мире у меня очень много знакомых как в спортивной сфере, так и в высших эшелонах власти, среди них – члены МОК, президенты спортивных федераций России, руководство UWW. Беседуя с ними, я начал изучать современное состояние российского спорта.

В начале 2016 года я встретил давнего знакомого Андрея МИТЬКОВА, бывшего главного редактора портала «Агентство спортивной информации». К тому времени он стал спортивным агентом призера Олимпийских игр по плаванию Юлии ЕФИМОВОЙ, и он посвятил меня в тонкости международного спортивного права.

Вскоре вместе с сотрудниками ФСБР, в частности с руководителем пресс-центра Артемом ПОЗДЕЕВЫМ начали привлекать экспертов, глубже изучать состояние дел в российском спорте. И в это время возникла проблема у нашего Виктора ЛЕБЕДЕВА. Поскольку МОК заявил, что к Играм в Рио-де-Жанейро будут допущены только чистые спортсмены, то есть те, у кого не было в прошлом проблем с допингом.

Я сразу связался с руководителем Школы высшего спортивного мастерства Александром ИГНАТЬЕВЫМ и объяснил ситуацию, ведь у нас могли возникнуть очень большие трудности.

Напомню, Виктора Лебедева могли не включить в состав олимпийской сборной России из-за проблем в 2006 году с запрещенным препаратом болденоном, хотя после этого недоразумения к нему никогда не возникало никаких вопросов со стороны ВАДА. Тут же действия в его защиту начала Федерация спортивной борьбы России, мы подключили также Школу высшего спортивного мастерства, покойный мой друг Александр Игнатьев очень много сделал.

К сожалению, Министерство спорта Якутии тогда практически самоустранилось. А в ШВСМ очень быстро, буквально за пару дней подготовили необходимый для КАС пакет документов – собрали более 600 страниц материалов, которые в кратчайший срок были переведены на английский язык.

Для решения финансовой составляющей (любое судебное разбирательство, тем более на международном уровне требует больших расходов) нужно было прямое вмешательство главы республики. Здесь большую помощь оказал мой товарищ, ныне также покойный Алексей БЕРЕЗОВСКИЙ, бывший в то время советником Егора БОРИСОВА. Я позвонил ему и попросил довести до сведения главы нашу просьбу и убедить в неотложности ее решения. В свою очередь Егор Борисов сразу вник в ситуацию, распорядился подписать договор и начать работу.

С Артемом Пацевым

Мы тут же связались с Артемом ПАЦЕВЫМ, руководителем юридической конторы «Клевер консалтинг». Здесь главным для нас была судьба нашего спортсмена. Отлучение от олимпийской сборной ведущего нашего борца было бы серьезным ударом. Мы убедили Виктора, что нужно бороться за свое честное имя, он принял решение идти до конца. Как раз в это время президент Владимир ПУТИН по окончании визита в Международный олимпийский комитет в Лозанне дал указание разбираться с каждым конкретным спортсменом.

Тогда «Клевер консалтинг» подал в КАС документы на трех российских пловцов – Юлию ЕФИМОВУ, Владимира МОРОЗОВА, Никиту ЛОБИНЦЕВА и четвертого – нашего Виктора ЛЕБЕДЕВА. Артем ПАЦЕВ тогда на деле доказал свой профессионализм и выиграл иск, вследствие чего наши спортсмены были допущены на Олимпиаду.

После этого мы подали в суд дела наших паралимпийцев – А. ДИОДОРОВОЙ, В. БАЛЫНЦА, С. АРТАХИНОВОЙ. Спортивный арбитраж рассматривал наши иск полтора года и принял решение отказать в связи с тем, что Паралимпиада уже завершилась. Затем мы подали иск в Швейцарский федеральный суд по делам 47 российских паралимпийцев. Перед Новым 2020 годом получили отрицательный ответ – опять отказ без объяснения причин. Теперь мы ждем ответа федерального суда с мотивировкой отказа.

— Какие сложности у Сардааны ТРОФИМОВОЙ?

— Как мы все уже знаем, катализатором наложения санкций в отношении российского спорта явилась именно Всероссийская федерация легкой атлетики. Последний прокол ВФЛА — неправильное заполнение маршрутного листа дисквалифицированного за нарушение антидопинговых правил российского легкоатлета Данила ЛЫСЕНКО.

В связи с этим ИААФ (Всемирная федерация легкой атлетики) прекратила предоставление нейтрального статуса российским легкоатлетам, в частности, отменены выданные в 2016 году сертификаты нейтрального спортсмена.

У Сардааны был нейтральный статус, полученный ею прошлой осенью, она могла пройти по упрощенной процедуре его подтверждения. Теперь же ей уже сложно будет.

ВФЛА подала в суд на восстановление ее членства в ИААФ. Однако внутри федерации до сих пор нет единства и взаимопонимания, есть конфликты. Также она не смогла наладить взаимодействие с ИААФ. От нее практически самоустранились и Олимпийский комитет России, и Министерство спорта РФ, пустив дело на самотек.

— Защита интересов наших спортсменов в международных судах, надо полагать, требует больших финансовых затрат…

— Как я уже говорил, пока дела наших спортсменов находятся на рассмотрении Швейцарского федерального суда. Я принимаю в этом посильное участие по собственной инициативе как народный депутат. А со стороны нашего правительства пока никаких телодвижений в этой части не наблюдается.

Надо понимать, что не все российские спортсмены имеют возможность оплачивать судебные издержки самостоятельно. Здесь большую роль играют региональные власти, которые поддерживают иски своих спортсменов. Текущие финансовые расходы мы покрываем за счет своих средств, и мне в этом оказывают помощь мои друзья Николай и Наталья РУМЯНЦЕВЫ.

Нашей республике необходимо проявить волю и предусмотреть средства для оказания финансовой помощи в судебных процессах наших спортсменов, чтобы обеспечить их участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио. Надеюсь, что глава республики Айсен НИКОЛАЕВ возьмет этот вопрос под свой личный контроль и наши спортсмены получат право участия в главных соревнованиях четырехлетия, ибо все финансовые вопросы для надлежащей подготовки спортсменов и разрешения возникающих юридических коллизий может разрешить только он. Это относится и в целом к якутскому спорту, поскольку все действующие в Якутии хозяйствующие субъекты будут поддерживать социальные программы и оказывать спонсорскую помощь только по решению руководства республики.

В завершение нашего разговора хочу поздравить всех жителей республики, любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни, спортсменов и тренеров с наступившим Олимпийским 2020 годом, пожелаю всем крепкого здоровья, исполнения всех желаний, пусть наши ведущие спортсмены – Сардаана ТРОФИМОВА, Анастасия ДИОДОРОВА, Владимир БАЛЫНЕЦ и Степанида АРТАХИНОВА – наконец-то без проволочек получат возможность поехать в Токио и побороться за самые высокие награды!

Пожелаю также успехов в отборочных лицензионных турнирах моим молодым коллегам-борцам – Арыйаану ТЮТРИНУ (Россия), Владиславу АНДРЕЕВУ и Ньургуну СКРЯБИНУ (Белоруссия), Владимиру ЕГОРОВУ (Македония), Николаю ОХЛОПКОВУ (Румыния), Айаалу ЛАЗАРЕВУ (Кыргызстан), боксеру Василию ЕГОРОВУ, лучнице Кристине УСТИНОВОЙ, параволейболистке Алене ДМИТРИЕВОЙ!