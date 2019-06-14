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Общество
14 июня 2019, 2:35
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Правление Союза журналистов Якутии выразило свою позицию по ситуации вокруг Виктории Габышевой

Обращение Союза журналистов Республики Саха (Якутия)

Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) обеспокоено той нездоровой информационной борьбой, которая в последние месяцы направлена против журналиста Виктории Габышевой.
В апреле этого года достоянием гласности стал инцидент, произошедший между главой городского округа «Город Якутск» Сарданой Владимировной Авксентьевой и журналистом Викторией Валентиновной Габышевой. Позже по факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в настоящее время идет следствие, которое должно во всем разобраться.
Информировать читателя – это право любого издания. Многие местные СМИ в последние месяцы размещали на своих страницах и сайтах материалы, посвященные этому. Однако если одни из них, руководствуясь законом о СМИ и действуя в рамках правового поля, придерживались презумпции невиновности, были объективными и оперировали в своих публикациях только фактами, то другие развернули настоящую травлю своей коллеги, не гнушаясь ничем.
Стоит напомнить, что Виктория Габышева — известный в Якутии журналист и правозащитник, оказавшая помощь десяткам людей. Она всегда ставила во главу угла простого человека, чьи интересы защищала до последнего. Между тем, сегодня на некоторых информпорталах республики идут нападки не только на саму Викторию Габышеву, но и ее близких: семью, детей, престарелых родителей. Причем, исходят они не только от тех, кто, не зная ее лично, поддался общей истерии, но и некоторых журналистов, которые выступают зачинщиками процесса. Это не только бесчеловечно и аморально, но и наказуемо по закону.
Руководствуясь Уставом Союза журналистов России, задачами которого, помимо прочего, является защита прав и свобод журналистов, идеалов толерантности, Якутское региональное отделение Союза журналистов России выражает обеспокоенность возникшей ситуацией.
Стоит напомнить, что в соответствии со ст.49 федерального Закона «О средствах массовой информации» любой журналист при осуществлении своей профессиональной деятельности обязан уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций. Также в соответствии со ст. 51 того же закона недопустимы фальсификация общественно значимых сведений и распространение слухов под видом достоверных сообщений. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
Хотелось бы напомнить коллегам, что фундаментом честной и свободной журналистики являются, прежде всего, общепризнанные принципы профессионального поведения и этики. Соблюдать их обязан каждый.

Источник: Правление Союза журналистов РС(Я). (Принято на заседании правления от 24 мая 2019 г.)
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