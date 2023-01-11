Правление Союза журналистов Якутии соболезнует…

Правление Союза журналистов РС(Я) выражает глубокое соболезнование родным и близким, коллективу ГТРК «Саха» в связи с кончиной после долгой болезни горячо любимой мамы, бабушки, уважаемой коллеги ХАНЬ Натальи Джуновны, члена Союза журналистов России, долгие годы проработавшей в ГТРК «Саха» шеф-редактором архива. Скорбим, разделяем горечь вашей тяжелой утраты. Светлая память о Наталье Джуновне навсегда останется в наших сердцах.

Источник: Правление Союза журналистов РС(Я)

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