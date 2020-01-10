Правление Союза журналистов Якутии соболезнует…

Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование коллегам, начальнику отдела по работе со СМИ Госсобрания РС (Я) Петру Сергеевичу, начальнику фотослужбы ЯСИА Марии Сергеевне ВАСИЛЬЕВЫМ по поводу кончины на 89-м году жизни любимой матери, отличника народного просвещения РФ, ветерана тыла и педагогического труда, почетного гражданина Борогонского наслега Усть-Алданского улуса ВАСИЛЬЕВОЙ Марии Семеновны. Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с вами.

Источник: Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх