Правление Союза журналистов Якутии соболезнует…

Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование коллегам, журналистам Ариадне Борисовой, Виктории Габышевой по поводу кончины после тяжёлой болезни на 85-м году жизни любимого отца, ветерана тыла, педагогического труда

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