08.01.2020
01:20
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Общество

Правление Союза журналистов Якутии соболезнует…

Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование коллегам, журналистам Ариадне Борисовой, Виктории Габышевой по поводу кончины после тяжёлой болезни на 85-м году жизни любимого отца, ветерана тыла, педагогического труда

ГАБЫШЕВА

Валентина Львовича,

долгие годы проработавшего учителем и директором школы в Олекминском районе.

Пусть родная земля будет пухом. Разделяем вашу боль утраты любимого отца.

Источник: Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия)
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