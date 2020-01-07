08.01.2020
01:20
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Общество
Правление Союза журналистов Якутии соболезнует…
Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование коллегам, журналистам Ариадне Борисовой, Виктории Габышевой по поводу кончины после тяжёлой болезни на 85-м году жизни любимого отца, ветерана тыла, педагогического труда
ГАБЫШЕВА
Валентина Львовича,
долгие годы проработавшего учителем и директором школы в Олекминском районе.
Пусть родная земля будет пухом. Разделяем вашу боль утраты любимого отца.
Источник: Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия)
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