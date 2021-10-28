28.10.2021
12:48
477
Некролог
Правление Союза журналистов соболезнует Чокууру Гаврильеву
Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование коллеге, члену Союза журналистов России, начальнику отдела информационного обеспечения аппарата парламента республики Гаврильеву Чокууру Николаевичу, его семье по поводу кончины после тяжелой болезни на 86-м году жизни горячо любимой матери, ветерана тыла, учителя Тылгынинской средней школы Вилюйского улуса, обладателя медали Материнства II степени
ГАВРИЛЬЕВОЙ Евдокии Семёновны.
Источник: Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.10.2021
49
28.10.2021
190
28.10.2021
74
28.10.2021
287
28.10.2021
220
28.10.2021
161
28.10.2021
128
28.10.2021
258
28.10.2021
182
28.10.2021
404
28.10.2021
309
28.10.2021
222
28.10.2021
401
28.10.2021
772
27.10.2021
1325
27.10.2021
545
27.10.2021
446
27.10.2021
1040
27.10.2021
5060
27.10.2021
366
27.10.2021
407
27.10.2021
1819
27.10.2021
450
27.10.2021
353
27.10.2021
359
27.10.2021
420
27.10.2021
277
27.10.2021
302
27.10.2021
499
27.10.2021
635
27.10.2021
617
27.10.2021
267
27.10.2021
552
27.10.2021
479
27.10.2021
780
27.10.2021
626
27.10.2021
271
27.10.2021
390
27.10.2021
763
27.10.2021
339
27.10.2021
570
27.10.2021
541
ТОП НОВОСТИ
27.10.2021
5137
22.10.2021
4339
24.10.2021
4068
23.10.2021
3592
22.10.2021
3138
23.10.2021
2882
26.10.2021
2750
23.10.2021
2747
23.10.2021
2543