Правление Союза журналистов соболезнует Чокууру Гаврильеву

Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование коллеге, члену Союза журналистов России, начальнику отдела информационного обеспечения аппарата парламента республики Гаврильеву Чокууру Николаевичу, его семье по поводу кончины после тяжелой болезни на 86-м году жизни горячо любимой матери, ветерана тыла, учителя Тылгынинской средней школы Вилюйского улуса, обладателя медали Материнства II степени ГАВРИЛЬЕВОЙ Евдокии Семёновны.

Источник: Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия)

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