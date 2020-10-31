Правление Конгресса Саха выступило с обращением по регулированию федеральных территорий

Народным депутатам Республики Саха

Членам Совета Федерации РФ Е.А. Борисову, А.К. Акимову

Депутатам Государственной Думы Г.И. Данчиковой, Ф.С. Тумусову

О законодательстве, регулирующем создание федеральных территорий.

Введение в Конституцию нашей страны понятия федеральных территорий, на которых функции публичной власти передаются федеральным органам власти, не может не вызывать тревоги и вопросов у жителей республики. В последние годы мы все видим серьезные отступления от принципов федеративного устройства нашего общего дома – России. У регионов под разными предлогами все больше и больше отбираются финансово-экономические основы развития сел и городов. Централизация полномочий и ресурсов в одной Москве погружает страну в экономический кризис. Предпринимательская инициатива, местное самоуправление постепенно заменяются командно-административной системой управления.

Признавая практическое наличие федеральных территорий в России и в мировой практике, мы не должны допустить, чтобы очередное изменение законодательства привело к попранию федеративного устройства страны.

Надо открыто признать, что даже сугубо экономически обусловленное создание территорий опережающего развития в России привело к потерям самостоятельности регионов, к потерям ресурсов. Даже федеральные органы власти признали, что такие образования, как ТОР «Южная Якутия», не привели к созданию обещанных рабочих мест для местного населения. Вопреки квотируемому привлечению внешней трудовой силы, резиденты данного ТОРа прибегли к массовому использованию иностранной рабочей силы. В целом резко упали налоговые отчисления в бюджет республики и в федеральный бюджет. Какой смысл разрабатывать природные ресурсы страны и нашей республики, если это не приносит благополучия в дома каждой семьи нашей многонациональной Родины. Пусть уж до лучших времен там растут деревья, протекают чистые реки, гуляют дикие животные, пасутся стада.

Федеральные территории на порядок выше по централизации, чем пресловутые ТОРы. Фактически это создание нового субъекта Российской Федерации. И мы, жители Республики Саха, должны как никто другой быть уверены, что федеральное законодательство о федеральных территориях не станет способом попрания конституционных прав и экономических интересов всех жителей республики, органов местного самоуправления и республиканской власти.

В связи с этим считаем необходимым обязать вас, представителей нашей республики, организовать открытый общественный диалог со всеми субъектами законодательной инициативы на самой ранней стадии разработки федерального закона о федеральных территориях. При этом считаем, что законопроект должен содержать очень чёткое, ограниченное право признания федеральными территориями отдельных территорий в Российской Федерации. К таким территориям могут относиться:

– закрытые административно-территориальные образования;

– территории масштабных экологических катастроф, одним из последствий которых является долгосрочная эвакуация населения и многолетний период восстановительных работ.

Никакие экономические интересы не должны служить основой создания отдельной федеральной территории: ни освоение каких-либо месторождений, ни привлечение инвестиций, ни создание промышленных кластеров, ни транспортных узлов, ни наукоградов и т.п.

Для широкого общественного обсуждения законопроекта о федеральных территориях предлагаем создать постоянную площадку на базе Ил Тумэн или Общественной Палаты Республики Саха под председательством спикера или вице-спикера Государственного собрания Ил Тумэн РС.