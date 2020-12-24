Правительству Якутии удалось подготовить сбалансированный бюджет на 2021 год

В ежегодном послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) РС (Я) Айсен Николаев отметил, что особой зоной внимания в этом году стала сбалансированность государственного бюджета.

«Благодарю правительство республики за большую работу, в результате которой, вопреки самым негативным прогнозам, удалось выйти на стабильное исполнение бюджетных обязательств этого года и подготовить сбалансированный бюджет на 2021 год», — сказал глава региона.

Проведена точечная работа с каждым крупнейшим налогоплательщиком, с федеральными органами исполнительной власти. Выплаты нефтегазовых компаний помогли компенсировать выпадающие доходы от алмазодобычи. В результате, налоговые доходы госбюджета превысили прошлогодний показатель на 7, 5 млрд рублей.

Республика получила дополнительную федеральную поддержку в размере 6 млрд 800 млн рублей. Эти средства направлены на здравоохранение, на заработную плату и социальное обслуживание. Прежде всего, бюджет гарантирует стабильность уровня жизни якутян.

Несмотря на всю сложность экономической ситуации, удалось сохранить социальную ориентированность бюджета и на предстоящий год. В отличие от прошлых лет, в полном объеме защищены расходы на образование, на обеспечение коммунального комплекса.

Айсен Николаев поблагодарил парламент за совместную работу по подготовке и принятию госбюджета на 2021 год.