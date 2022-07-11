Правительство Якутии соболезнует Семену Филиппову

Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников выразил соболезнование директору Управления автомобильных дорог Якутии Семену Васильевичу Филиппову в своем телеграм-канале ДимДимыч Brief:

От имени правительства РС (Я) и от себя лично выражаю слова соболезнования и поддержки директору Управления автомобильных дорог Якутии Семену Васильевичу Филиппову по поводу кончины горячо любимой матери Варвары Ефимовны Филипповой.

Всю свою жизнь Варвара Ефимовна посвятила благородному делу — педагогике. В разные годы трудилась учителем и воспитателем. При этом вырастила 5 детей. Являлась счастливой бабушкой 13 внуков и 11 правнуков.

В этот скорбный день разделяю горечь невосполнимой утраты с Семеном Васильевичем и его близкими. Память о Варваре Ефимовне будет жить в сердцах сотен благодарных учеников, воспитанников и, конечно же, детей и внуков..