Правительство Якутии разрабатывает дополнительные меры поддержки граждан для снижения уровня бедности

В Правительстве республики под руководством Владимира Солодова состоялось совещание по рассмотрению проекта Плана первоочередных мероприятий по снижению уровня бедности в регионе и устойчивому росту доходов его населения до 2024 года.

«В рамках проводимой работы в первую очередь мы рассматриваем меры поддержки для сельского населения, многодетных семей и жителей арктической зоны республики, тем, у кого более низкие доходы», ‒ сказал премьер-министр.

Согласно статистике в 2017 году в Якутии 20,1% от общего населения региона ‒ граждане с доходами ниже прожиточного минимума. В 2018 году этот процент составил 19%. Правительством республики поставлена задача уменьшить уровень бедности в республике до 10% к 2024 году.

Сейчас рабочей группой формируется реестр граждан с доходами ниже прожиточного минимума, а также проводится анализ причин и факторов бедности в регионе.

Отметим, что работа по снижению уровня бедности в Якутии проводится по Указу Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и Указа Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева «О стратегических направлениях социально-экономического развития РС (Я)».