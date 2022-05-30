Правительство Якутии профинансирует техническое оснащение музеев в улусах

В рамках плана Года культурного наследия народов России в Якутии муниципальные музеи получили возможность технического оснащения за счет республиканского бюджета. Прием заявок проходит по 3 июня.

Как рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин, подобные субсидии выделялись порядка десяти лет назад, но были менее значительны.

— На техническое оснащение наших 10 муниципальных музеев планируется выделение 10 млн. рублей. Субсидии предоставляются как софинансирование расходных обязательств самих муниципальных образований. На эти средства районные музеи смогут приобрести необходимое оборудование для экспозиционно-выставочной деятельности, сохранности и хранения музейных предметов, а также необходимое оборудование для автоматизации билетной системы, системы учета музейных предметов. Кроме того, выделение субсидии возможно и на налаживание работы «Доступной среды», в частности на специализированное оборудование для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья, — рассказал Левочкин.

С условиями предоставления субсидий можно ознакомиться по ссылке

https://minkult.sakha.gov.ru/konkursy-i-granty/konkursy-minkultury-rsja/2022-god-.

Прием заявок осуществляется по 3 июня 2022 г. научно-методическим отделом Якутского музея им. Ем. Ярославского (Управление по делам музеев и музейному фонду РС (Я) по адресу: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, дом 5/2, каб. 10. Телефон для справок и консультаций: 79241769876 Десяткина Лена Михайловна; (84112) 32-65-93 – Филиппова Матрена Михайловна.