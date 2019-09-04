04.09.2019
23:26
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Якутия

Правительство Якутии подписало соглашение с МАДИ

Сегодня, 4 сентября 2019 года на полях V Восточного экономического форума правительство Якутии подписало соглашение с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ).

Соглашение предусматривает разработки, апробации и внедрение новейших технологий и наукоемкой продукции для развития автомобильно-дорожного комплекса Республики Саха (Якутия). реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработку организационных и нормативных правовых актов в области дорожно-транспортного хозяйства, образовательную, научно-исследовательскую и научно-производственную деятельность, а также подготовки кадров для работы в области дорожно-транспортного хозяйства.

Источник: Пресс-Служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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