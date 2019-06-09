Правительство Якутии подписало соглашение о внедрении системы «Умный город» в Якутске

Правительство Якутии в ходе Петербургского международного экономического форума подписало соглашение с Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ) о совместной реализации комплексной программы «Умный город» в регионе, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Якутск станет первым городом в рамках проекта. ДФВТ предоставит средства на внедрение системы «Умный город» в Якутске, а также обеспечит проекту передовые цифровые и инженерные решения за счет привлечения ведущих российских и зарубежных специалистов.

Система объединит в себе энергоэффективные технологии, цифровую инфраструктуру города, системы безопасности, онлайн-мониторинг систем ЖКХ и телекоммуникационную инфраструктуру. В рамках проекта будет также запущена городская платформа «Активный гражданин», где любой житель Якутска сможет обсуждать вопросы развития города.

На первом этапе Фонд совместно с руководством республики проведут аудит текущего уровня развития информатизации, после чего будут определены ключевые потребности и целевые индикаторы, необходимые для достижения желаемого уровня развития территорий.

Программа «Умный город» в Якутске будет включать интеграцию более 100 различных сервисов и технологий в единое решение.