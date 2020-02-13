Правительство Якутии подписало концессионное соглашение по мосту через Лену

с Консорциумом Госкорпорации «Ростех» и Группы «ВИС»

В Москве состоялась церемония подписания концессионного соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска. Документ подписали министр экономики Республики Саха (Якутия) Майя ДАНИЛОВА и член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей РОМАШОВ. В церемонии приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей ЧЕМЕЗОВ и председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь СНЕГУРОВ.

«Мост через Лену – вековая мечта якутян. Он не только соединит западную и восточную части Якутии, но и станет важным стратегическим звеном магистральной инфраструктуры России — обеспечит пространственную связность Дальнего Востока и Арктики, огромных территорий, рассеченных великой рекой от Байкала до Ледовитого Океана. Ленский мост свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, крупнейший речной порт и международный аэропорт. В перспективе – это основной элемент будущей трассы Иркутск — Магадан», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Частная концессионная инициатива о реализации масштабного инфраструктурного проекта была подана в правительство Якутии в декабре прошлого года от имени ООО «Восьмая концессионная компания» (входит в Группу «ВИС»). Она стала единственным инвестиционным предложением о реализации концессии. По итогам конкурентных процедур, завершившихся 17 января 2020 года, было принято решение о подписании соглашения. Восьмая концессионная компания входит в субхолдинг Группы «ВИС» по управлению транспортными концессиями, её управляющей компанией выступает консорциум Ростеха и Группы «ВИС» – Национальная инфраструктурная компания.

«Фактически стартовал первый этап — изыскательские работы, в ходе которых предстоит детально проработать проект, определить его финальную стоимость, подготовиться к госэкспертизе. Параллельно во взаимодействии с администрацией республики, партнерами из Группы «ВИС», федеральными ведомствами необходимо решить ключевые вопросы финансирования проекта. Построение удобной, современной инфраструктуры для комфортной жизни людей, развития экономики регионов и страны – такая задача поставлена президентом в рамках приоритетных проектов. Содействовать ее решению призвано наше партнерство», — прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Компания-концессионер реализует проект на всём жизненном цикле: от проектирования до строительства и эксплуатации моста. Точный размер капитальных затрат будет определён по итогам проектирования и прохождения Федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд руб. Жизненный цикл проекта – 25 лет. Из них шесть лет отведены на проектирование и строительство и 19 лет на эксплуатацию концессионером. Проект разделён на этапы таким образом, чтобы работы подготовительного периода можно было начать на 6 месяцев раньше планируемого срока, выделяя его в отдельный этап строительства, до прохождения госэкспертизы проекта самого мостового перехода.

«Практическая работа стартует с сегодняшнего дня, так как сроки для такого амбициозного проекта у нас очень сжатые. Создана межведомственная рабочая группа, разработана пошаговая дорожная карта. На место строительства оперативно перебазируются специалисты и техника для начала изыскательских работ «со льда». Заказаны космические снимки участков трассировки, после завершения инженерных изысканий будет разработан детальный топографический план. Строительство будет вестись с применением современных технологических решений, включая BIM-технологии», – рассказал председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров.

В последние 40 лет вопрос о необходимости моста через Лену не раз поднимался на государственном уровне. Из-за отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения между Восточной и Западной частью Якутии 80% её населения не имеет связи с «большой землёй» 5 – 6 месяцев в году. Новая мостовая переправа позволит сократить затраты на обеспечение «северного завоза» более чем на 4 млрд рублей в год и придёт на смену небезопасным зимникам и переполненным паромам, которые работают на реке летом. Планируется, что с запуском в эксплуатацию моста пассажиропоток вырастет до 8 млн человек в год. Совокупный положительный эффект на рост ВРП республики может составить до 3% ежегодно.

По предварительным оценкам общая протяжённость трёхпилонного вантового моста составит более 3 км, а протяжённость подходов – около 11 км. Транспортная артерия будет двухполосной. Похожие по конструктиву мосты уже существуют в России – через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог во Владивостоке. Уникальность Ленскому мосту придают особые условия строительства – критически низкие температуры зимой, интенсивный ледоход, сильные паводки и сложная логистика завоза материалов на Крайний Север.

Строительство моста предполагается вести с трёх временных островков, которые расположатся в русле реки. Сборку железобетонных строений, узлов и соединений планируется осуществлять в специально возведённых на берегу ангарах. Для проведения работ «с воды» предполагается привлечение флота Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства. Последовательность производства работ будет учитывать в том числе судоходный трафик на реке, а также периоды ледохода и ледостава.