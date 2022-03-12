Встреча главы Якутии и мэра Якутска: поддержать столицу

Глава Якутии сообщил в своем телеграм-канале:

Провел рабочую встречу с мэром города Якутска Евгением Николаевичем Григорьевым. Обсудили вопросы исполнения бюджета города, в частности, региональные меры поддержки, сохранение рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса, а также строительство социально значимых объектов. @Aisen_Nikolaev

Тгк Балабкина Breif сообщает подробности:

Правительство Якутии подготовит пакет региональных мер для поддержки экономики города Якутска в условиях новых ограничений. В первую очередь, эти меры будут направлены на выполнение городскими властями социальных обязательств.

Глава Якутии Айсен Николаев 12 марта в ходе рабочей встречи с мэром города Якутска Евгением Григорьевым рассмотрели вопросы, связанные с сбалансированностью городского бюджета, сохранением рабочих мест в предприятиях малого и среднего бизнеса, строительством социально значимых объектов.

«Вчера на заседании Республиканского оперштаба по повышению устойчивости экономики глава региона Айсен Николаев озвучил важные решения в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идёт о сокращении административных барьеров, поддержке предприятий, которые сохраняют рабочие места, о снижении процентных ставок для предпринимателей, оплачивающих налоги по специальным режимам. Безусловно, эти меры отразятся на доходной части бюджета города Якутска, поэтому мы сегодня с Айсеном Сергеевичем обсудили конкретные меры, по которым с республиканского бюджета будет оказана поддержка городской экономике», — сообщил Евгений Григорьев.

Отдельно были затронуты вопросы строительства социальных объектов. Евгений Григорьев доложил о ходе реализации строительных проектов. «В текущих реалиях в строительной отрасли возникло решение двух основных вопросов, связанных с удорожанием стоимости строительных материалов и комплектующих, и повышением ставок кредитных средств, привлекаемых для строительства объектов. По данному вопросу Айсен Сергеевич поручил строительному блоку правительства во главе с первым вице-премьером Кириллом Евгеньевичем Бычковым в течение следующей недели отработать принятие дополнительных мер по поддержке строительной отрасли. Уверен, что в кратчайшее время правительством республики будут приняты все необходимые меры, чтобы мы могли выполнить свои социальные обязанности, прописанные в Указе Главы Якутии о социально-экономическом развитии города Якутска», — прокомментировал Евгений Григорьев по итогам встречи с главой региона.