Правительство Якутии одобрило изменения в прогноз до 2035 года

27 января, на заседании правительства Республики Саха (Якутия) рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 23 ноября 2016 года № 422 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года». Долгосрочный прогноз на период до 2035 года является одним из основных документов системы стратегического планирования Республики Саха (Якутия) и выступает основой для разработки бюджетного прогноза республики на долгосрочный период, сообщает пресс-служба министерства экономики Республики Саха (Якутия).

Изменения в действующее постановление, которое было принято в 2016 году, предлагается внести в целях приведения в соответствие с утвержденным правительством РФ прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (утвержден в ноябре 2018г.), с Законом республики «О Стратегии до 2032 года с целевым видением до 2050 года» и прогнозом социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы.

Изменились внешние исходные условия: курс доллара и ИПЦ. правительство РФ утвердило бюджетный прогноз на период до 2036 года, в котором ожидается, что номинальный курс рубля будет снижаться. Курс доллара приведен в соответствие с базовым сценарием среднесрочного и долгосрочного прогнозов Минэкономразвития РФ.

Изменения коснулись основных макропоказателей: ВРП, инвестиций, показателей промышленного производства, прибыли рентабельных предприятий и других социальных показателей.

Рост индекса физического объема ВРП в 2035 году к 2018 году в сопоставимой оценке составит в 1,6 раза (в утвержд. в 1,5 раза).

С 2020 года прогнозируется плановое снижение объемов инвестиций в основной капитал в связи с завершением строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» и обустройства Чаяндинского НГКМ.

Предполагается, что за период с 2020 по 2035 годы в экономику республики будет вложено около 5,5 трлн рублей инвестиций в основной капитал (в утвержд. 5,0 трлн рублей). Опережающими темпами вырастут инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры (Ленский мост, Жатайская судоверфь, реконструкция 16 аэропортов и т.д., магистральные газопроводы и Нацпроект БКАД).

К 2035 году прогнозируется рост прибыли рентабельных предприятий по базовому варианту в 1,3 раза к уровню 2018 года (235,6 млрд. руб.) (в утвержд. в 1,2 раза).

Рост прибыли рентабельных предприятий связан преимущественно с ростом прибыли по золотодобывающей отрасли в связи с освоением Нежданинского золоторудного месторождения, золоторудного месторождения Кючус, увеличением производственных мощностей на Куранахском рудном поле и сохранением мировых цен на золото.

Прогноз производства важнейших видов промышленной продукции актуализирован с учетом реализации новых инвестиционных проектов.

Изменения вносятся в сторону увеличения показателей добычи нефти, газа, угля и золота. Проведенные геологоразведочные работы дали существенный прирост запасов нефти и газа.

В связи с наращиванием проектных мощностей инвестиционного проекта освоения Эльгинского угольного комплекса и проектов компании Колмар увеличится добыча угля (в 2035 году в 3,2 раза к 2018 году).

Запуск ряда новых месторождений на нефтегазоносных участках (Чаяндинское, Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ, Ленское, Соболох-Неджелинское) будет способствовать росту объема добычи нефти (в 2035 году в 1,5 раза к 208 году).

В прогнозе добычи золота учтено вовлечение в отработку перспективных месторождений: Мало-Тарынское, Дражный и Хангаласское, выход на проектную мощность месторождений Рябиновое и Гросс, начало разработки одного из крупнейших месторождений золота в России – месторождения Кючус, запасы которого оцениваются в 175,3 т. с 2029 года (в 2035 году в 1,5 раза к 2018 году).

Численность занятых в экономике по республике к 2035 году увеличивается (на 3,6%), уровень безработицы сократится с 6,9% в 2035 году до 4,9%.

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц в 2035 году по отношению к 2018 году увеличатся в 3,2 раза (в утвержд. прогнозе в 3,0 раза). Росту доходов населения будет способствовать реализация послания Президента Российской Федерации, индексация социальных выплат, ежегодное установление МРОТ на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения, соблюдение достигнутых значений соотношений заработной платы «указных» категорий, ежегодная индексация на уровень инфляции иных категорий работников бюджетной сферы, а также обеспечение минимальной государственной гарантии в области оплаты труда.

