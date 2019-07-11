Правительство Якутии о фейке про Алексея Колодезникова

Сегодня, 10 июля, утром проведена выемка документов у первого заместителя председателя Правительства Якутии Алексея Колодезникова и в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

По информации отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия), выемка документов произошла в рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по факту фиктивной приёмки работ по обслуживанию автомобильных дорог в Усть-Майском районе Якутии в отношении должностных лиц Управления автомобильных дорог Республики Саха (Якутия) по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий).

Тиражируемая в некоторых информационных ресурсах, в том числе федеральных, информация о том, что следственные действия проводились в отношении первого заместителя председателя Правительства республики Алексея Колодезникова, не соответствует действительности.

Правительство Республики Саха (Якутия) оказывает содействие в расследовании всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.