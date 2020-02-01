Правительство Якутии готовит предложения по изменению механизма субсидирования авиаперевозок

Правительство Якутии выходит на федеральный уровень с инициативой об изменении механизма субсидирования авиаперевозок. Об этом 1 февраля в ходе онлайн-отчёта правительства республики об итогах детальности за 2019 год на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим» заявил глава кабмина Владимир СОЛОДОВ.

«Транспортная ёмкость наших судов и объём средств, которые выделяются на эти цели из федерального бюджета, крайне ограничены. Сейчас принимается решение выделять билеты по льготным тарифам в пределах выделенных сумм, потому что нельзя ставить задачу перед авиакомпанией «Якутия» летать себе в убыток», – пояснил премьер-министр.

Председатель регионального правительства выразил уверенность, что в 2020 году получится решить вопрос при поддержке федеральных органов исполнительной власти, в первую очередь, Минтранса России. С профильным федеральным министерством, по словам Солодова, прорабатывается новый механизм субсидирования, по которому должны поступить дополнительные средства, «что автоматически приведёт к увеличению объёма льготных билетов и дополнению новыми направлениями, по которым будут доступным льготные билеты».

Отметим, что за отчётный 2019 год республиканскими авиаперевозчиками перевезено 1 328,5 тыс. пассажиров, пассажирооборот составил 3 633,9 млн пасс-км. По специальным тарифам до центральных городов России перевезено 144,5 тыс. жителей республики, в города Сибири и Дальнего Востока – 29,8 тыс. человек.

Выполняются внутрирегиональные программы субсидирования. Так, по социально значимым авиаперевозкам с возмещением до 70 процентов стоимости авиатарифа перевезено 23,3 тыс. пассажиров с охватом 23 улусов и по перевозкам из районных центров арктических улусов до узлового аэропорта «Якутск» перевезено 6,7 тыс. пассажиров по 14 маршрутам. «В среднем цена за билет для пассажира по социально значимым направлениям с учетом 70 процентов субсидии составляет 4,5 тыс. рублей, по межулусным направлениям с учетом 50 процентов субсидии – 12,3 тыс. рублей», – отмечено в отчёте исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) о результатах деятельности за 2019 год.