Правительство России воспользовалось опытом города Якутска?

29 марта Правительство Российской Федерации внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости Теперь он называется РЕКОМЕНДУЕМЫЙ и регионы могут дополнить его. Самое интересное, что за основу взят перечень товаров первой необходимости принятый в Якутске! Буквально слово в слово. Только дополнен топливом и зоотоварами. Фото 1 Якутский перечень принят 26 марта Фото 2 Российский перечень принят 29 марта . Теперь в споре Японца и Кармен прав Афанасий Алексеев🤷‍♂️ . #sakhalife #сахалайф #якутск #Якутия #короновирус #коронавирус #распоряжение #правительстворф #мэрияякутска