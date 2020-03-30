30.03.2020
09:06
599

Коронавирус

Правительство России воспользовалось опытом города Якутска?

29 марта Правительство Российской Федерации внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости

Теперь он называется РЕКОМЕНДУЕМЫЙ и регионы могут дополнить его.

Самое интересное, что за основу взят перечень товаров первой необходимости принятый в Якутске! Буквально слово в слово. Только дополнен топливом и зоотоварами.

View this post on Instagram

29 марта Правительство Российской Федерации внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости Теперь он называется РЕКОМЕНДУЕМЫЙ и регионы могут дополнить его. Самое интересное, что за основу взят перечень товаров первой необходимости принятый в Якутске! Буквально слово в слово. Только дополнен топливом и зоотоварами. Фото 1 Якутский перечень принят 26 марта Фото 2 Российский перечень принят 29 марта . Теперь в споре Японца и Кармен прав Афанасий Алексеев🤷‍♂️ . #sakhalife #сахалайф #якутск #Якутия #короновирус #коронавирус #распоряжение #правительстворф #мэрияякутска

A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B-VgiqeIJcB/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх