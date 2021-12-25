Правительство РФ выделит 18 миллионов жителям Бясь-Кюель

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 18 миллионов рублей на оказание помощи жителям села Бясь-Кюель в Горном районе республики, которое пострадало от лесного пожара этим летом, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.

«Выделить на оказание разовой финансовой помощи, на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, пострадавших в результате пожара, бюджетные ассигнования в размере 18,15 млн рублей из резервного фонда правительства РФ», – говорится в опубликованном документе.

Так, по 10 тысяч рублей на человека получат граждане, условия жизни которых были нарушены в результате пожара, по 100 тысяч рублей – за потерянное имущество первой необходимости.

Вместе с тем правительству Якутии рекомендовали принять дополнительные меры соцподдержки пострадавших от пожара граждан, а МЧС России поручили взять на контроль целевое и эффективное использование выделенных средств. Министерство должно отчитаться до 1 февраля 2022 года.