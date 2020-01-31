Правительство РФ временно ограничило государственную границу с Китаем

30 января на заседании правительства РФ рассмотрен вопрос о распространении новой инфекции – коронавируса.

«На сегодняшний момент на территории Российской Федерации ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано. Но мы должны сделать всё, чтобы защитить наших людей», — сказал премьер-министр Михаил МИШУСТИН.

Днем ранее данный вопрос рассматривался на уровне президента России Владимира ПУТИНА. Глава государства ситуацию с распространением коронавируса держит на ежедневном личном контроле. 29 января он провёл совещание о мерах по предупреждению распространения коронавируса на территории Российской Федерации.

«Правительство Российской Федерации выработало ряд превентивных мер по нераспространению этого вируса в нашей стране», — отметил Владимир Путин.

Правительство РФ ещё в конце декабря, получив соответствующую информацию от Китайской Народной Республики, предприняло ряд серьёзных шагов по предупреждению распространения нового вируса по территории России.

«Мы организовали мониторинг за эпидемической обстановкой, приняли дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, отработали алгоритм действия медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечили полный контроль за деятельностью медицинских организаций при реагировании на ситуацию с выявлением соответствующих больных и по приёму больных на всех территориях из неблагоприятных районов Китайской Народной Республики», — доложила президенту России Владимиру Путину вице-премьер РФ Татьяна ГОЛИКОВА.

В данное время государственным научным центром «Вектор», который находится в Новосибирске и является одновременно генетическим центром мирового уровня, разработаны две тест-системы по данным, которые предоставил во Всемирную организацию здравоохранения Китай.

Об эффективности новой тест-системы сообщила Анна ПОПОВА, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). По её словам, тест-система позволит вычленить именно тех больных, которые заражены коронавирусом.

Для обеспечения всей территории Российской Федерации тест-системами для выявления коронавируса, существенно наращиваются объёмы её производства.

В России активно проводится разработка вакцины против коронавируса. Об этом сообщила Владимиру Путину вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса», — сказала она.

Создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба. Штаб координирует взаимодействие профильных органов исполнительной власти, куда вошли участники совещания и руководители МЧС, МВД и Минпромторга России и действует в круглосуточном режиме.

Серьезные меры по предупреждению распространения коронавируса принимаются также и на международном уровне. 30 января в Женеве состоялось экстренное заседание Чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил. Секретариат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представил обзор ситуации в других странах. В настоящее время – 83 случая в 18 странах, из них только 7 не имели истории путешествия в Китай. В трёх странах за пределами Китая произошла передача вируса от человека к человеку. Один из этих случаев серьёзен, смертельных случаев не было.

ВОЗ признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Представитель Российской Федерации поддержал решение ВОЗ.

30 января Михаил Мишустин подписал распоряжение Правительства Российской Федерации № 140-р о временном ограничении движения через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой. Ограничения действуют с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года.

ПЕРЕЧЕНЬ пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой, движение через которые временно ограничивается

Забайкальск (железнодорожный) — Маньчжурия (железнодорожный)

Забайкальск (автомобильный) — Маньчжурия (автомобильный)

Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу

Олочи — Шивэй

Благовещенск — Хэйхэ

Поярково — Сюнькэ

Амурзет — Лобэй

Нижнеленинское — Тунцзян

Хабаровск — Фуюань

Покровка — Жаохэ

Турий Рог — Мишань

Пограничный (железнодорожный) — Суйфэньхэ (железнодорожный)

Пограничный (автомобильный) — Суйфэньхэ (автомобильный)

Полтавка — Дуннин

Краскино — Хуньчунь

Махалино – Хуньчунь

Напомним, что ситуация по возможному распространению коронавируса на территории Республики Саха (Якутия) находится на контроле у главы Айсена НИКОЛАЕВА. Реализацию всего комплекса мер курирует заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга БАЛАБКИНА. По поручению Главы РС(Я) Николаева принят и реализуется оперативный план профилактических мероприятий в целях недопущения распространения данной вирусной инфекции в нашем регионе.