Правительство РФ упростило рефинансирование ипотеки с помощью маткапитала

Семьям с детьми упростили процедуру рефинансирования ипотеки с помощью материнского капитала сообщает Минтруд России.

Правительство внесло изменения в список обязательных документов, которые заемщик должен предоставить в Пенсионный фонд, чтобы использовать средства материнского капитала на рефинансирование ипотеки. Из списка исключена справка от рефинансирующего банка, подтверждающая направление средств на погашение первоначального кредита. Заемщику будет достаточно предоставить документ о получении кредита от банка, изначально выдавшего ипотеку. Это поможет семьям с детьми быстрее рефинансировать кредит, взятый на покупку или строительство жилья.