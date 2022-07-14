14.07.2022
18:29
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Финансы

Правительство РФ упростило рефинансирование ипотеки с помощью маткапитала

Семьям с детьми упростили процедуру рефинансирования ипотеки с помощью материнского капитала сообщает Минтруд России.

Правительство внесло изменения в список обязательных документов, которые заемщик должен предоставить в Пенсионный фонд, чтобы использовать средства материнского капитала на рефинансирование ипотеки. Из списка исключена справка от рефинансирующего банка, подтверждающая направление средств на погашение первоначального кредита. Заемщику будет достаточно предоставить документ о получении кредита от банка, изначально выдавшего ипотеку. Это поможет семьям с детьми быстрее рефинансировать кредит, взятый на покупку или строительство жилья.

Фото: Минтруд России
Источник: Минтруд России

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