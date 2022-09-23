Правительство РФ постановило сохранять рабочие места для мобилизованных граждан

Соответствующее постановление подписал вице-премьер Михаил Мишустин

В России утвердили постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Соответствующее постановление подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщает Телеграм-канал правительства РФ.

Отмечается, что мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы, трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты.

Для этого в особенности правового регулирования трудовых отношений на 2022 и 2023 годы внесены изменения.